Großburgwedel

Unbekannte Täter sind bei dem Versuch gescheitert, durch die Terrassentür in die Küche eines Wohnhauses an der Straße Bruchwiesen in Großburgwedel einzudringen. Es gelang ihnen nicht, die Tür zu öffnen. Der Einbruchsversuch geschah in der Zeit zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 10.45 Uhr. Den entstandenen Sachschaden an der Tür kann die Polizei nicht beziffern. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer