Großburgwedel

Nachdem Einbrecher nicht in der Lage waren, die Terrassentür eines Hauses in Großburgwedel zu knacken, wurden sie erst richtig gewalttätig. Sie zerstörten die Scheibe des Wohnhauses an der Franckestraße und drangen so in das Gebäude ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde, sagte Polizeisprecher Ralf-Emil Bahn. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 8 und 18.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Burgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer