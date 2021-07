Kleinburgwedel

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Einfamilienhaus in Kleinburgwedel eingestiegen und haben Gegenstände im Wert von etwa 400 Euro gestohlen. Die Einbrecher kletterten über den Gartenzaun eines Einfamilienhauses am Jägerweg und öffneten anschließend gewaltsam ein Fenster. Sie stahlen zwei Armbanduhren und Bargeld, waren offenbar aber auch an Werkzeug interessiert: Denn sie nahmen obendrein einen Bohr- und einen Akkuschrauber mit.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch, der sich zwischen 22.50 und 00.10 Uhr ereignet haben soll, oder zu den Tätern haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Alina Stillahn