Großburgwedel

Geld und eine EC-Karten haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Kraunskamp in Großburgwedel eingedrungen sind. Die Täter brachen nach Aussage eines Polizeisprechers die Kellertür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie nach bisherigen Erkenntnissen alle Räume. Anschließend entkamen sie unerkannt. Nun sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark