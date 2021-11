Fuhrberg

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus im Grasbruchweg in Fuhrberg eingestiegen und haben Schmuck gestohlen. Dafür hebelten sie nach Polizeiangaben zwischen Donnerstag, 21. Oktober, 4 Uhr, und Sonnabend, 30. Oktober, 17 Uhr, ein Fenster auf. Die Bewohner des Hauses waren laut Polizei im Urlaub und bemerkten auch nach ihrer Rückkehr nicht sofort, dass es sich um einen Einbruch gehandelt hatte. Zwar hätten sie nach ihrer Rückkehr umgekippte Blumentöpfe und eine offene Terrassentür vorgefunden, aber erst später bemerkt, dass etwas fehlt, so die Polizei. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor.

Zeugen können sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Alina Stillahn