Kleinburgwedel

Einbrecher haben zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Sonnabend, 8.20 Uhr, mehrere Räume in einem Einfamilienhaus an der Burgstraße in Kleinburgwedel durchsucht. Die Täter nutzten nach Aussage eines Polizeisprechers die Abwesenheit der Bewohner aus, hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in das Innere. Unklar ist bislang, welche Gegenstände die Einbrecher mitgenommen haben.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Antje Bismark