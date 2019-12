Großburgwedel

Da wollte jemand unbedingt in den Weihnachtsferien in die Schule: Unbekannte Täter kletterten in der Nacht von Sonntag auf Montag auf das Dach der IGS Burgwedel an der Straße Auf der Ramhorst. Dort schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so in das Schulgebäude. Allerdings lösten sie dabei im Gebäude die Alarmanlage aus und machten sich anschließend aus dem Staub.

Polizei sucht Zeugen

Der Einbruch geschah um 0.05 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer