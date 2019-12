Fuhrberg

Äußerst rabiat ging ein Einbrecher in Fuhrberg zu Werke: Mit einem Stein zerstörte er in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Scheibe der Eingangstür einer Tankstelle an der Mellendorfer Straße. Durch die zerstörte Tür gelangte der unbekannte Täter in den Verkaufsraum. Dort entwendete er zwei Flaschen Alkohol und eine Schachtel Zigaretten. Der Einbruch ereignete sich gegen 0.55 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Von Thomas Oberdorfer