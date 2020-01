Großburgwedel

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Großburgwedel hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten Unbekannte am Donnerstag zwischen 14 und 21.20 Uhr die Abwesenheit der Besitzer ausgenutzt und die rückwärtige Terrassentür eines Hauses an der Straße Osterwiesen aufgebrochen. Im Innern durchwühlten sie dann die Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen stahlen sie Geld. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 400 Euro an.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der betreffenden Zeit. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter