Großburgwedel

Auf frischer Tat ertappt hat eine Hauseigentümerin einen Einbrecher. Dieser wollte am Sonnabend gegen 0.30 Uhr gerade die Terrassentür ihres Einfamilienhauses an der Straße Finkenschlag in Großburgwedel aufhebeln. Der Mann flüchtete sofort, eine nähere Beschreibung gibt es zu ihm nicht.

Die Polizei hofft nun, dass es weitere Zeugen gibt. Diese sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat melden.

Von Frank Walter