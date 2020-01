Fuhrberg

Schmuck von noch unbekanntem Wert haben Einbrecher in Fuhrberg erbeutet. Laut Polizei waren die Täter bereits am Freitag in der Zeit von 5 bis 22.45 Uhr durch ein hinteres Fenster in das Einfamilienhaus an der Straße An der Schmiede eingebrochen. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter