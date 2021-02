Großburgwedel

Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag vergeblich versucht, in ein Juweliergeschäft an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel einzusteigen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter versucht, mittels Werkzeugen die Sicherheitsverglasung des Schaufensters in der Innenstadt einzuschlagen. Dieses Vorhaben scheiterte, als sie dabei um 1.40 Uhr die Alarmanlage des Geschäftes auslösten und die Flucht ergreifen mussten. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl