Inmitten von Gräsern und anderen Pflanzen ragt das Jakobskreuzkraut auf der Wiese heraus. Noch steht die Pflanze nicht in voller Blüte, aber das erste Gelb ist schon zu erkennen. Viele dieser giftigen Korbblütler sind von unzähligen schwarz-gelb gestreiften Raupen besiedelt. Bald verpuppen sich diese zu Kreuzkrautbär-Schmetterlingen, auch Blutbär genannt. „Das ist eines von wenigen Lebewesen, die vom Jakobskreuzkraut profitieren“, sagt Burgwedels Hegeringleiter Marcus Pollaschegg. Die Raupen fressen die Blütenköpfe ab. Für andere Lebewesen wie Schafe, Pferde und Rinder kann der Verzehr der Pflanze hingegen sogar tödlich enden.

Gefährlich für viele Tiere: das Jakobskreuzkraut. Quelle: Nabu (Archiv)

Jakobskreuzkraut breitet sich schnell aus

Auf etwa elf Hektar Fläche hatte der Hegering in Fuhrberg vor vier Jahren eine idyllische Blütenwiese angelegt, die dem Realverband gehört. 130 verschiedene Vogelarten wurden dort inzwischen gesichtet, unzählige Insekten kommen hinzu. Pollaschegg ist dort gern in der Natur unterwegs. Doch beim Anblick des Jakobskreuzkrauts überkommen ihn gemischte Gefühle. „Man muss möglichst verhindern, dass sich die Samen noch weiter über die Wiese verteilen“, sagt er. Bei Spaziergängen entdeckt der Hegeringleiter bereits jede Menge kleiner Nachkommen. „Mit denen werden wir im nächsten Jahr Freude haben“, sagt er sarkastisch.

Zahlreiche Blutbär-Raupen haben sich auf diesem Jakobskreuzkraut angesiedelt. Quelle: Mark Bode

Doch weshalb ist das Jakobskreuzkraut so gefährlich? Es enthält in allen Pflanzenteilen Pyrrolizidinalkaloide, die in der Leber zu giftigen Substanzen verstoffwechselt werden und das Organ schädigen. Durch enthaltene Bitterstoffe meiden es Pferde und Wiederkäuer grundsätzlich. Doch problematisch wird es, wenn es getrocknet im Heu landet. Die Bitterstoffe lösen sich auf, doch das Gift bleibt enthalten. Die Tiere können daran verenden. Die zwei- bis mehrjährige Pflanze erreicht eine Höhe von 30 bis 100 Zentimetern, die Blütezeit reicht von Juni bis September. „Es breitet sich sehr stark aus“, sagt Pollaschegg. „Die Samen werden vom Wind weit getragen. Und eine ausgewachsene Pflanze kann bis zu 150.000 Samen entwickeln.“

Blutbär-Raupe und Flohkäfer nagen nur an der Giftpflanze

Viele Möglichkeiten zur Eindämmung sieht er nicht. Die Raupen sind mit dem Anknabbern der Blütenköpfe nur begrenzt eine Hilfe. Ebenso der Flohkäfer, der gern an dem Jakobskreuzkraut nagt und die Wurzeln schädigt. Darüber hinaus bestehen laut des Burgwedeler Hegeringleiters nur zwei Möglichkeiten, der Lage Herr zu werden. 30 Arbeitsstunden habe er in diesem Jahr schon allein für das Entfernen der Giftpflanzen samt Wurzeln aufgebracht. „Es fehlt einfach die Zeit, alle zu erwischen“, sagt er. Gifteinsatz wäre die andere Option. „Die Pflanze ist aber sehr widerstandsfähig. Tests haben gezeigt, dass nur Glyphosat hilft“, erklärt der Experte.

Er appelliert an alle Besitzer von Wiesen, Weiden und Gärten, das Jakobskreuzkraut immer umgehend zu entfernen. „Man kann es durchaus in den Grünabfall werfen und zum Wertstoffhof bringen. Beim Kompostieren lösen sich die Giftstoffe auf“, sagt Pollaschegg.

Verwechselungsgefahr vor allem mit Johanniskraut

Allerdings möchte er vermeiden, dass das Jakobskreuzkraut von Laien mit anderen Pflanzen wie dem Johanniskraut oder vielleicht auch dem Rainfarn verwechselt wird. Das Jakobskreuzkraut und das Johanniskraut ähneln sich auf den ersten Blick aufgrund der gelben Blüten. Das Johanniskraut besitzt immer exakt fünf Blütenblätter, bei der Giftpflanze ist es unterschiedlich. Und die Blätter des Jakobskreuzkrautes sind deutlich länger.

Marcus Pollaschegg und Sohn Hennes zeigen die Unterschiede zwischen Rainfarn (von links), Jakobskreuzkraut und Johanniskraut. Quelle: Mark Bode

Von Mark Bode