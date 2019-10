Großburgwedel

Um den Absatz ihrer Milch zu verbessern, beschlossen Burgwedeler Bauern am 1. März 1893, eine Molkereigenossenschaft zu gründen. Insgesamt 68 Landwirte aus Groß- und Kleinburgwedel sowie aus Isernhagen gehörten zu den Gründern – und sie kauften im gleichen Monat das Grundstück gegenüber der damaligen Gastwirtschaft Stein. Auf der Fläche wurde nach Plänen des Hildesheimer Architekten Werner Söchtig eine Molkerei samt Wohnung für den Betriebsleiter errichtet. Im November 1893 ging die Anlage in Betrieb. Ein Jahr später gehörten bereits 200 Bauern der Genossenschaft an, und täglich wurden rund 700 Liter Milch verarbeitet. 50 Jahre lang existierte die Genossenschaftsmolkerei. Heute ist in dem Gebäude eine Bar untergebracht. Und auch das Gebäude des ehemaligen Gasthauses Stein gibt es noch. Es beherbergt heute ein italienisches Restaurant. In den Achtzigerjahren bewirtete das Gasthaus Töllner dort die Großburgwedeler.

Diese und weitere historische Aufnahmen stammen aus der Sammlung von Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller und Heimatstuben-Leiter Jürgen Veth. Letzterer hält am Mittwoch, 23. Oktober, ab 15 und ab 19 Uhr in der Heimatstube, Heinrich-Wöhler-Straße 3, einen Vortrag zu den alten Postkarten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das aktuelle Foto zeigt rechts die alte Molkerei und links die ehemalige Gastwirtschaft Stein. Beide Gebäude sind mittlerweile vollkommen umgebaut. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Von Katerina Jarolim-Vormeier