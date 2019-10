Großburgwedel

Ungewöhnlichen Besuch haben die Bewohner der Wohnparks Großburgwedel an der Fuhrberger Straße erhalten: Ein Eisvogel nutzte die Gunst der Stunde, flog an den Teich im Innenhof und schnappte sich dort seine nächste Mahlzeit, einen kleinen Fisch. Ganz keck setzte er sich dann mit seiner Beute an den Beckenrand...