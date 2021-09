Kleinburgwedel

Waschen, legen, föhnen – das war Else Wolpmanns Welt für viele Jahre. Die Friseurmeisterin aus Breslau feiert am Dienstag, 14. September, ihren 100. Geburtstag. Die Bewohnerin im „Lindenriek“ blickt zurück auf ein ereignisreiches Leben.

Bereits in ihrer Kindheit gehörten Kamm, Schere und Trockenhaube dazu – genau wie die vielen Kundinnen und Kunden, die im Friseurgeschäft ihres Vaters ein- und ausgingen. Der Friseurmeister besaß mehrere Filialen in Breslau, erzählt Wolpmann. Nach Beendigung der Schule lernte sie Ende der Dreißigerjahre das Handwerk der Friseurin und der Kosmetikerin und trat in seine Fußstapfen.

Bei der Maniküre kam die Liebe

Bei der Nagelpflege lernte Wolpmann auch ihren Mann kennen. „Er hatte im Krieg einen Arm verloren, so konnte er sich die Fingernägel nicht selbst feilen und schneiden“, schildert die 100-Jährige. Die junge Else pflegte seine Hand – und aus dem zunächst professionellen Händchenhalten wurde bald mehr. Anfang der Vierzigerjahre heirateten die beiden in Breslau. „Wir fuhren in einer romantischen Pferdekutsche vor die Kirche“, erinnert sich die Seniorin.

Doch Wolpmanns mussten mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Geschäft, das Haus und die vielen Freundschaften in Breslau aufgeben und flüchten. In Bremen bauten sie sich ein neues Leben auf. Ihr Mann gründete sein eigenes Fotostudio. Nach der Geburt ihrer zwei Töchter paukte die tatkräftige junge Friseurin für die Meisterschule und leitete ihren eigenen Friseursalon.

Als junges Mädchen schwamm Else Wolpmann in der Oder

Zeit ihres Lebens spielte Sport eine große Rolle für Else Wolpmann. Als junges Mädchen ging sie mit Freundinnen zusammen in der Oder schwimmen, später war sie regelmäßiger Gast in Schwimmbädern. Auch Morgengymnastik gehörte für sie jahrelang zur täglichen Routine. Selbst, wenn die Enkel zu Besuch waren, wurde mit ihnen jeder Tag mit einer halben Stunde Gymnastik eröffnet.

Else Wolpmann liebte das Reisen. Vor allem Kreuzfahrten im Mittelmeerraum und in Osteuropa genoss sie sehr. Die große Leidenschaft der Friseurmeisterin war indes das Autofahren. Als junge Führerscheininhaberin mit eigenem VW Käfer war sie in den Vierzigerjahren ihrer Zeit als Frau weit voraus. Bis zum Alter von 93 Jahren steuerte sie ihren Wagen selbst.

Mit anderen Bewohnern spielt sie jeden Tag „Rummy Cup“

Im Seniorenpflegeheim „Lindenriek“ fühlt sich die Seniorin sehr wohl. Wenn ihr Lieblingsgericht Wirsingkohl auf dem Speiseplan steht, freut sie sich besonders. Mit ihrem Rollator geht sie häufig im Außenbereich des Geländes spazieren. Und auf ihre tägliche Spielrunde „Rummy Cup“ mit anderen Bewohnern verzichtet sie nie.

In dieser Straße wohnt die Seniorin im Pflegeheim „Lindenriek“. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Besonders glücklich ist Else Wolpmann, wenn sie Besuch von Verwandten bekommt. Enkelin Mona, die in der Nähe wohnt, schaut häufig mit ihrem Hund „Jonte“ vorbei. Beim Spielen mit dem vier Wochen alten Welpen geht der Seniorin das Herz auf. Ihre Familie freut sich sehr über die gute Gesundheit der Mutter und vierfachen Großmutter.

„Ihr Durchhaltevermögen und die preußische Disziplin haben meine Mutter wohl über so manche Hürde im Leben getragen“, meint Tochter Dorothea Krüger. Gefragt nach dem schönsten Erlebnis in ihrem Leben, sagt Else Wolpmann mit leuchtenden Augen: „Die Geburten meiner Töchter. Das war jedes Mal etwas ganz Besonderes!“

Von Gabriele Gerner