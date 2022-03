Derzeit muss die Stadt wieder etliche Gruppen in den Kitas schließen, wie Burgwedeles Erste Stadträtin Christiane Concilio mitteilt. Sie beobachteten in einigen Kitas ein sehr starkes Infektionsgeschehen. Aktuell gilt, dass Kinder sich als enge Kontaktpersonen zwar häufiger testen müssen, aber weiterhin die Kita besuchen dürfen. Wenn Erzieherinnen oder Erzieher erkrankten, dann müssten sie die Gruppe trotzdem schließen, sagt Concilio. Am Dienstag kam auch noch der Streik hinzu, zu dem die Gewerkschaft Verdi anlässlich der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen hatte. Laut der Ersten Stadträtin war davon eine Kita im Burgwedeler Stadtgebiet betroffen. ams