Engensen

Leser Detlef Hoyer hat in seinem Garten in Engensen einen Eichelhäher fotografiert. Zwei der Vögel seien schon seit einigen Tagen bei ihm zu Gast, erzählt Hoyer. Da sie aber scheu seien, knipste er die Tiere durch das Wohnzimmerfenster.

Angelockt hat der 70-Jährige die Tiere mit Erdnüssen und diesen dann beim Knacken der Nahrung beobachtet. Die angelegten Futterverstecke könnte sich der schlaue Vogel sogar merken, so Hoyer. Der Eichelhäher gehört laut Nabu zur Gattung der Rabenvögel, die als besonders intelligent gelten.

Detlef Hoyer hat in Engensen einen Eichelhäher in seinem Garten fotografiert. Quelle: Detlef Hoyer

Vogelbild kommt in ein Buch

Die Informationen zum Vogel sammelt Hoyer mit seinen besten Bildern in Fotobüchern. Allein vier habe er im vergangenen Jahr angelegt, erzählt der Hobbyfotograf. Jedes zähle 150 bis 160 Seiten. Hoyer ist auch gern draußen in der Natur unterwegs, allerdings lohne sich das aktuell zum Fotografieren nicht. „Das Wetter ist einfach zu schlecht, um in der Natur Fotos zu machen.“

Von Alina Stillahn