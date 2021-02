Engensen

Sieben Monate liegt Friedhelm Steins Schlaganfall zurück. Das hat den 71-jährigen Ratsherrn zum Rückzug von der kommunalpolitischen Bühne gezwungen. In seinem Dorf hat Engensens Ortsbürgermeister die Amtsgeschäfte vorsorglich in die Hände von Stellvertreter Joachim Lücke gelegt. Stein braucht seine ganze Kraft jetzt für sich selbst, um wieder auf die Beine zu kommen.

„Das Gute ist: Wir können reden“

War es Weitsicht, dass die Steins schon vor zehn Jahren alle Türschwellen hatten beseitigen lassen? Dieser glückliche Umstand und die steigenden Außentemperaturen erleichtern dem Hausherrn jetzt die Rückkehr in seinen geliebten luftigen Wintergarten – mit freiem Blick ins Grüne nach drei Seiten und einer fest verschraubten Gymnastikstange an der Wand, an der er sich aus dem Rollstuhl hochziehen kann, um das Stehen zu üben. Noch wollen das linke Bein und die linke Hand nicht so, wie sie sollen. „Aber das Gute ist: Wir können reden“, sagt Ursula Stein.

Die Krankheit schweißt sie noch enger zusammen

In den zurückliegenden eisig-kalten Wochen war der bevorzugte Platz zum Schmieden tapferer Pläne am wohlig-warmen Kachelofen in der Wohnstube. Auch in schönen Erinnerungen lässt sich dort schwelgen, an die Hochzeit in Eis und Schnee vor 42 Jahren zum Beispiel. Natürlich können, wenn die Gefühle beide übermannen, auch mal Tränen fließen. „Wir sind jetzt noch enger“, verrät Ursula Stein und drückt seine Hand – in schlechten Tagen noch enger als an den vielen guten, als sie noch gemeinsam den Alten Posthof führten.

Dass der Langzeit-Ortsbürgermeister seinen 70. Geburtstag im Vor-Corona-Herbst 2019 noch mit allen Dorfbewohnern groß gefeiert hatte – aus seiner heutigen Sicht war das ein Glück. Zum 71. wäre selbst ohne Lockdown niemandem zum Feiern zumute gewesen. Da war Stein nämlich gerade erst zurück von einer dreimonatigen Schlaganfall-Reha. Am 26. Juli 2020 hatte ihn der sprichwörtliche Schlag getroffen, zwei Tage später folgte eine Not-OP am Kopf. Seitdem befinden sich die Eheleute „Zentimeter für Zentimeter“ gemeinsam auf einem langen Weg mit klarem Ziel, das Ursula Stein so formuliert: „Wir kommen wieder auf die Beine.“

Ursula Stein: „Gebt uns noch etwas Zeit“

Wer vorbei an der vor fünf Jahren geschlossenen Dorfkneipe über den Hinterhof aufs Stein’sche Fachwerkhaus zugeht, passiert einen Aufsteller mit einer handschriftlichen Botschaft der Hausherrin. Sie verweist auf Corona und Maskenpflicht und bittet, Besuche möglichst vorher anzukündigen. Am Ende heißt es: „Gebt uns noch etwas Zeit.“ Das hatte sie vor Monaten aufgeschrieben, jetzt ist der Wunsch nach einer Schonzeit nicht mehr aktuell. Die gute Nachricht ist, dass das Ehepaar mittlerweile wieder die Zukunft ins Visier nimmt. „Wir fangen wieder neu und anders an.“ Das klingt nach Zuversicht.

Zurück ist auch der alte Humor. Sie nennt sich seine „Termineuse“, er ist ihr selbst ernannter „Terminator“. Hinter solchen Neckereien steckt, dass im Hause Stein seit Monaten alles nach einem akribischen Fahrplan laufen muss. Den Takt geben ambulante Hauspflege, Physio- und Ergotherapie vor. Auch die „Besuchszeit“ am Nachmittag ist ein fast täglicher Fixtermin, den die Termineuse möglichst schon Tage im Voraus fest vereinbart. Einerseits, damit ihr Mann neben Zeitungs- und Buchlektüre sowie Fernsehen auch persönlich mit der Außenwelt in Verbindung bleibt. Andererseits könnte sie ohne diese verlässlichen Besuche das Haus gar nicht ruhigen Gewissens verlassen.

„Hier habt Ihr Kaffee und Kuchen“, so pflegt Ursula Stein ihren Rückzug anzukündigen, bevor sie meist gegen halb vier Uhr im dorfbekannten silbernen Pickup des Ortsbürgermeisters losfährt, um nach dessen Heidschnuckenherde zu sehen. Die Rollen mussten nach dem Schlaganfall, zumindest auf Zeit, neu verteilt werden. So war zum Beispiel der Schriftkram immer seins gewesen: Während sie am Zapfhahn stand, war er bisweilen in der weißen Kochjacke stundenweise im Büro verschwunden. Seit letztem Sommer ist nun alles liegen geblieben. Mittlerweile gelingt es den beiden, den Schreibtisch gemeinsam leer zu arbeiten. So etwas nennt man Fortschritt.

Stein kehrt nicht in die Kommunalpolitik zurück

Friedhelm Stein ist eine ehrliche Haut. Dass er, der chronische Unruheständler, unter der krankheitsbedingten Beschränkung seines Aktionsradius’ leidet, das könnte er gar nicht verbergen. Seine Tiere, die von ihm angelegten Streuobstwiesen, sein Dorf – lieber gestern als heute würde er nach dem Rechten sehen. Als nächstes Etappenziel steht deshalb eine große Engensen-Rundfahrt auf der Agenda, selbst wenn dafür ein Sonderfahrzeug für Rollstuhlfahrer geordert werden muss – mit Panoramascheiben für den OB bitteschön.

Der Mann, der anno 2006 als Erfinder der Wählergemeinschaft Engenser Bürger die CDU entthronte und seitdem das Amt des Ortsbürgermeisters bekleidet und dem Rat angehört, wird zur Kommunalwahl im kommenden September nicht wieder antreten. Aber natürlich helfe er seiner WEB bei der Suche nach Kandidaten, erklärt Stein – ohne zu verschweigen, dass er seinen SPD-Stellvertreter durchaus für eine gute Nachbesetzung auf dem Posten des Ortsbürgermeisters halte. Überhaupt hat der 71-Jährige seinen kritischen Kopf nicht verloren und warnt den Rat davor, mit hohen Aufschlägen auf Engenser Baugrundstückspreise Kasse machen zu wollen.

Ja, er und seine Ulla wollen auch in Zukunft kommunikativ bleiben, verraten sie zum Abschied. Im Frühjahr zieht die „Sprechstunde“ im Wintergarten um – auf die Bank vor der Haustür.

Von Martin Lauber