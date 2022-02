Engensen

Der Ortsbürgermeister von Engensen, Joachim Lücke, will in Zukunft jeden zweiten Mittwoch im Monat eine Sprechstunde anbieten. Los geht es am Mittwoch, 9. Februar. Der SPD-Politiker ist dann von 17 bis 19 Uhr unter Telefon (05139) 87290 erreichbar.

Nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen soll die Sprechstunde dann in Präsenz und mit weiteren Mitgliedern des Ortsrates im Sitzungszimmer des Dorfgemeinschaftshauses stattfinden. Erst einmal freut sich der Ortsbürgermeister aber über Anregungen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Von Alina Stillahn