Der Personalmangel hat auch Bachelle’s Restaurant im Golf-Club Burgwedel getroffen. Nach dem langen Lockdown im vergangenen Jahr, seien die Aushilfen nicht mehr zurückgekehrt, berichtet Inhaber Ralf Bachelle. Der Grund: Sie hätten sich ein anderes Auskommen gesucht, denn Kurzarbeit gelte nicht für 450-Euro-Kräfte. Daher setzt der Gastronom seit dem vergangenen Jahr auf ein digitales Bestellsystem.

„Wir gehen so weit, dass wir unsere Gäste in Mitarbeit nehmen“, sagt er. Und so funktioniert’s laut Bachelle: Am Tresen erhält jeder Gast eine Karte mit einem QR-Code, quasi sein persönlicher Deckel, wie Bachelle es nennt. Diesen kann er mit dem Smartphone scannen und dann Essen und Getränke per Knopfdruck bestellen. Am Ende können sie die Karte wieder abgeben und die Rechnung bezahlen.

Bei manchen Gästen stoße das auch auf Unverständnis. Deshalb hätten sie Tablets da und würden auch den Bestellvorgang erklären, sagt Bachelle. Viel lieber würden sie ihre Gäste wie früher bewirten, aber das koste zu viel Zeit. Alternativ hätten sie sonst Teile des Außenbereichs sperren und dann auch Gäste abweisen müssen, sagt Bachelle, der im vergangenen Jahr bereits mit dem Wohnmobil-Dinner für Aufmerksamkeit gesorgt hatte.

Aktuell öffnet das Restaurant nur auf Reservierung. Aber Bachelle hofft, dass sie zu März wieder richtig starten können, denn im April beginnt die Golfsaison. Dafür sucht der Inhaber nun ebenfalls Personal.