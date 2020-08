Engensen

Die Äpfel auf den städtischen Streuobstwiesen in Engensen sind reif. Und damit aus ihnen wie in jedem Jahr leckerer frischer Apfelsaft werden kann, müssen sie gepflückt werden. Dazu bitten die Mitglieder des Ortsrates die Einwohner des Burgwedeler Ortsteiles um Mithilfe. Treffen ist am Sonnabend, 12. September, um 9 Uhr auf der Streuobstwiese Ecke Schillerslager Straße/Otzer Weg.

Wer mittun will, möge doch Materialien wie Leitern und Körbe selbst mitbringen, bittet der stellvertretende Ortsbürgermeister Joachim Lücke. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Auch ansonsten ist jeder auf eigene Gefahr dabei. Zum Lohn gibt es für jeden Helfer einen Gutschein für fünf Liter frischen Engenser Apfelsaft.

Von Sandra Köhler