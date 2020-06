Engensen/Großburgwedel

Nun sagt auch die Schützengesellschaft Zentrum aus Engensen ihr Schützenfest ab. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller steht an erster Stelle. Engensen steht mit dieser Entscheidung nicht allein da“, heißt es in einer Mitteilung des Vorstandes. Das Fest sollte Ende Juli gefeiert werden.

Außerdem verschiebt der Verein alle geplanten Aktivitäten für das laufende Schießsportjahr auf unbestimmte Zeit. Könige soll es 2020 in Engensen dennoch geben. Der Club will seine Majestäten zu einem späteren Zeitpunkt ermitteln. Die Proklamation und das Austragen der Scheiben sollen anschließend in einem kleineren Rahmen über die Bühne gehen. Wann das sein könnte, steht noch nicht fest. Die Schützengesellschaft wartet darauf, dass ein „normaler Schießbetrieb“ wieder möglich ist.

Anzeige

Testschießen bei Großburgwedeler Schützen

Ganz so lange will der Schützenverein Großburgwedel von 1888 nicht warten. Er plant die Wiederaufnahme des Schießbetriebs für Sonnabend, 13. Juni. Zumindest wollen die Mitglieder dann ein erstes Testschießen in ihrem Haus am Schützenplatz durchführen. Wichtig: Nur dieser dürfen daran teilnehmen. Um 17 Uhr soll es losgehen. Außerdem wird lediglich der Schießstand geöffnet, der Gastraum der Vereinsgaststätte bleibt geschlossen.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Schützen appellieren auch an die Vernunft der Mitglieder: „Sollte sich herausstellen, dass ein Schießbetrieb unter Einhaltung der Corona-Regeln nicht möglich ist, wird das Schießen sofort abgebrochen“, schreibt der Vorstand in einer Mitteilung und verspricht „weitere Termine nach den Ferien“, wenn alles problemlos klappen sollte.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer