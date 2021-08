Engensen

Eigentlich hat Monika Geese nur die Post ausliefern wollen – wie sie es seit mehr als 25 Jahren in den Engenser Straßen Dorfgarten und Großer Garten erledigt. Und dann, so der Plan, wollte sie sich in den Ruhestand verabschieden. Immerhin war sie mehr als 45 Jahre für die Post unterwegs, um Briefe, Karten und Päckchen zuzustellen.

Doch der leise Abschied aus dem Berufsleben gelang ihr nicht. Stattdessen versammelten sich fast alle Bewohnerinnen und Bewohner der etwa 25 Häuser im Wohngebiet, um Geese für ihre Zuverlässigkeit und ihr Engagement zu danken. Vor dem Haus von Joachim Schrader stoppte das gelbe Postauto, der Hausbesitzer holte schnell die Drehorgel heraus und überraschte die angehende Ruheständlerin mit einem Blumenarrangement und Dankeschön, das er gemeinsam mit Sabine Giesler organisiert hatte.

Die Engenser Postkunden bedanken sich bei ihrer Zustellerin Monika Geese. Quelle: privat

Monika Geese lobt Zusammenhalt der Anwohner

Im Verlauf der Postausteilung kamen dann immer mehr Anwohnerinnen und Anwohner mit Kindern und Enkelkindern aus ihren Häusern und begleiteten die zuverlässige Zustellerin auf ihrem letzten Arbeitsweg durch dieses Gebiet. Mit Tränen in den Augen verabschiedete sich Geese. 25 Jahre konstant in diesem Verteilbezirk – so lange stehen die meisten Häuser dieser beiden Straßen noch nicht einmal, sagte Schrader. Anwohner Marc Sinner sagte zum Abschied, Geese habe stets gewusst, welchem Nachbarn sie welche Post anvertrauen konnte, wenn ein Empfänger nicht anzutreffen war.

„Gerade in diesem Wohngebiet ist der Zusammenhalt aber auch besonders groß, und es hat 25 Jahre lang keine Beschwerde gegeben“, lobte auch Geese das Miteinander. Sie habe sich deshalb immer ein paar Sekunden genommen, um mit den Kunden im Gespräch zu bleiben. „Bei vielen habe ich die Kinder aufwachsen sehen“, sagte die Zustellerin, die in Wettmar wohnt. Nun aber freue sie sich auf den Ruhestand, weil sie selbst entscheiden könne, ob sie bei Schnee und Eis, Wind und Regen das Haus wirklich verlassen wolle.

Von Antje Bismark