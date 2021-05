Großburgwedel

Besser kann es für die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) eigentlich nicht laufen: Die Großburgwedelerin Erika Rust spendiert ihrem Verein nicht nur eine neue Trainingsfläche am AktivCenter, sondern greift zusammen mit den beiden TSG-Chefs Ulli Appel und Uli Friedrich auch gleich zum Spaten, um den Startschuss für die Arbeiten zu geben.

100 Quadratmeter große Trainingsfläche

Das ist geplant: Auf der Rückseite des Gebäudes soll eine 100 Quadratmeter große Fläche angelegt werden. „Die kann von ganz vielen Gruppen aus unserem Verein genutzt werden“, erklärt Appel. Der Vorteil für die TSG: „Die Trainingsfläche liegt auf unserem eigenen Gelände, wir können sie dann jederzeit nutzen.“ Das wäre ein großer Unterschied zur derzeitigen Situation unter Corona-Bedingungen. „Viele unserer Trainingsmöglichkeiten liegen auf städtischem Grund – und der ist aktuell für die Vereine gesperrt“, sagt Appel. Klar ist für ihn aber auch: „Der Kampf gegen das Virus geht vor. Für uns stehen die Vorgaben der Virologen an erster Stelle, auf die Einhaltung der Corona-Vorgaben achten wir penibel.“

Und so soll der zehn mal zehn Meter große Platz angelegt werden: Zuerst wird die Fläche ausgekoffert, anschließend eine Dränage verlegt und dann mit Splitt aufgefüllt. Darauf kommen Ballspielmatten. „Die werden fest installiert“, erklärt Ludwig Fortmüller, der die Arbeiten ausführt. Es soll schnell gehen: In der Woche nach Pfingsten wollen die Sportler die Anlage erstmals nutzen.

Neue Anlage kostet 15.000 Euro

Als klar war, dass der Verein solch eine Fläche gut gebrauchen könnte, ging es an das schwierigste Thema: Wie sollte die TSG das bezahlen? 15.000 Euro – so die Kalkulation – würde die Anlage kosten. Viel Geld für den Verein, vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie. In dem Moment aber erinnerte sich Appel an ein Gespräch, das er auf einer Geburtstagsfeier vor nicht allzu langer Zeit mit Erika Rust geführt hatte. Die rüstige Seniorin ist seit ihrer Geburt Vereinsmitglied, unterstützt die Turnerschaft seit vielen Jahrzehnten. Ihr Versprechen auf der Feier an den TSG-Vorsitzenden: „Wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch. Ich will etwas für meinen Verein tun.“

Rust ließ sich nicht zweimal bitten, als Appel ihr jetzt den Plan von der neuen Trainingsfläche vorstellte. „Ulli, weißte was, ich übernehme die Kosten für den Platz komplett“, erklärte die Seniorin dem ebenso überraschten wie erfreuten TSG-Chef. „Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet“, berichtet Appel von dem Gespräch.

Eltern bauten die TSG nach dem Krieg mit auf

Übrigens: Schon Erika Rusts Eltern, Louis Rust und Ehefrau Ilse, hatten sich für den Verein kräftig engagiert. „Nach dem Krieg, als nichts da war, haben die beiden geholfen, die TSG wieder aufzubauen. Sie haben unter anderem etliche Sportgeräte gekauft“, erzählt die Spenderin. Und TSG-Chef Appel ergänzt: „Einer der gespendeten Barren stand dann noch viele Jahre in der Gaststätte Am Markt, da trainierten damals die Turner. Die TSG hat der Familie Rust sehr viel zu verdanken.“

Von Thomas Oberdorfer