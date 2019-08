Kleinburgwedel

Das entwickelt sich langsam zu einer Diebstahlserie: Bereits zum zweiten Mal binnen von nur zwei Wochen wurde Dieselkraftstoff aus einem Radlader entwendet. Wie auch schon im ersten Fall, ist ein Fahrzeug betroffen, das in einer Kieskuhle an der K119 in Kleinburgwedel abgestellt worden war. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 9.30 Uhr. Rund 120 Liter wurden dieses Mal aus dem Tank abgezapft. Vor zwei Wochen waren es 310 Liter. Der Tank des Radladers war nicht verschlossen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer