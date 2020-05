Großburgwedel

Die Bücherei in Großburgwedel beendet am Montag, 11. Mai, die Corona-Zwangspause und tastet sich langsam an den Alltag heran. Im Gegensatz zu anderen Bibliotheken in der Region, darunter Burgdorf und Lehrte, startet das Team zunächst nur mit der Rücknahme von entliehenen Medien. Erst ab Montag, 18. Mai, können die Burgwedeler wieder neue Bücher, Zeitschriften und andere Medien ausleihen.

Die Einrichtung an der Von-Alten-Straße schränkt nach Aussage von Stadtsprecherin Katrin Fieber die Öffnungszeiten ein: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr. Wegen der bestehenden Hygienevorschriften bleiben die Büchereiräume und die Toiletten geschlossen. Von Montag, 11. Mai, bis Freitag, 15. Mai, können Leser das Foyer der Bibliothek betreten und dort ihre entliehenen Medien abgeben. Diese kommen nach Aussage Fiebers für drei Tage in Quarantäne, ehe sie wieder einsortiert werden.

Stadt erhebt keine Zusatzgebühr für verspätet zurückgegebene Medien

Dabei muss niemand fürchten, wegen der verspäteten Rückgabe eine Gebühr zahlen zu müssen. Darüber hatte die Einrichtung die aktiv angemeldeten 2100 Nutzer mit einem Aushang und auf der städtischen Homepage informiert. „Die Gebühr wurde durch eine pauschale Verlängerung ausgehebelt“, teilt Fieber mit und fügt hinzu, diese Regelung sei jetzt noch einmal bis 26. Mai verlängert worden. Ob auch die Ausleihfrist verlängert werden, um die Frequenz der Besuche zu verlängern, werde derzeit noch geklärt.

Fest steht indes: Am Montag, 18. Mai, beginnt die Ausleihe wieder. Neue Medien müssen telefonisch, per WebOpac oder Email vorbestellt werden und können unter Vorlage des Leseausweises zum nächsten Öffnungstag im Foyer abgeholt werden – möglichst innerhalb von einer Woche sollten die Nutzer ihre Medien ausleihen. Damit sich möglichst wenige Wege kreuzen, erwartet die Nutzer ein Einbahnstraßensystem, wie Fieber erklärt. Das Team weist ihren Angaben zufolge auch darauf hin, dass sich die Leser auf Wartezeiten einstellen sollten. Sie werden zudem gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Wann und in welchem Umfang die Büchereien Kleinburgwedel, Thönse und Wettmar öffnen, will die Stadt noch bekannt geben.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Onleihe, die die Bücherei seit fünf Jahren anbietet, eine große Nachfrage erzielt hat. So lag die Zahl der Ausleihen im März bei 1468 und im April 1688. Im März nutzten 213 Burgwedeler das Angebot, im April, 249. Dabei meldeten sich im März 16 Leser dafür neu an, im April waren es 28. Für 2019 verzeichnete die Einrichtung insgesamt 98.852 ausgeliehene Medien – sowohl online als auch physisch.

