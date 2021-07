Großburgwedel

Das erste Nachtschwimmen 2021 veranstaltet das Team des Freibads Großburgwedel am Sonnabend, 10. Juli, und verspricht Wasserspaß, Fackelschein, Gastronomie und Livemusik. Die Band MaCajun tritt ab 19 Uhr mit Südstaaten-Musik auf. Für Essen sorgt das Team von Casa della Gastronomia.

Dafür öffnet das Freibad, Auf der Ramhorst, für Besucherinnen und Besucher wieder länger. Die Nutzungszeiten am Sonnabend sind dann von 6 bis 13 Uhr und von 14 bis 22.30 Uhr. Sie sind online über das Buchungsportal buchbar. Ein Ticket kostet drei Euro. An den Ticketautomaten am Freibad stehen für jedes Zeitfenster 60 Zugänge zur Verfügung.

Bei schlechtem Wetter fällt Nachtschwimmen aus

Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung ausfallen. Das Freibad schließt dann wie gewohnt um 20 Uhr. Ob das Nachtschwimmen ins Wasser fällt, wird auf der Internetseite der Stadt und mit einem Aushang am Freibad bekanntgegeben.

Von Alina Stillahn