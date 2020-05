Großburgwedel

Neustart nun auch für die katholische Gemeinde in Burgwedel: Am Sonntag, 17. Mai, wird ab 11 Uhr erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ein Gottesdienst in der St.-Paulus-Kirche gefeiert. Aber Normalität kehrt damit noch lange nicht wieder ein. „Es werden kleine und kurze Gottesdienste in Form von Andachten und Wortgottesfeiern zunächst ohne die Feier der Eucharistie mit maximalen 28 Besuchern sein“, sagt Pastor Pastor Ivan Mykhailuk. Er wird die Predigt halten.

Wöchentlich vier Gottesdienste

Bis zu den Sommerferien bietet die katholische Gemeinde wöchentlich vier Gottesdienste an: Und das sind die Termine: Dienstag um 18 Uhr, Donnerstag um 9 Uhr, Sonnabend um 18 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Einzige Ausnahme ist jeweils der vierte Sonntag im Monat, da beginnt der Gottesdienst bereits um 9 Uhr.

Wer an einem der Gottesdienste teilnehmen möchte, muss sich vorab im Pfarrbüro anmelden. Dessen Öffnungszeiten sind: dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind nur unter Angabe des Vor- und Nachnamens und der Telefonnummer ausschließlich per Telefon unter der Rufnummer (05139) 4916 möglich.

Ordner notieren Namen der Besucher

Und das sind die Auflagen für die Gottesdienste: Ein Ordnerdienst notiert am Eingang der Kirche die Namen der Besucher. Sollten noch Plätze frei sein, können diese vor Ort mit spontanen Besuchern aufgefüllt werden. Während der Gottesdienste gelten die allgemeinen Gesundheits- und Hygienevorschriften der Landesregierung sowie des Bistums. Außerdem bittet die Gemeinde darum, während der Gottesdienste und Andachten einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Die Gottesdienste werden musikalisch ausschließlich instrumental begleitet. Es liegen keine Hilfsmittel wie beispielsweise Gotteslob sowie sonstige Schriften aus. Wer möchte, kann gern sein eigenes Gotteslob mitbringen.

