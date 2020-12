Auf dieser Aufnahme, die vermutlich im März 1938 in den Anstalten der Inneren Mission Rotenburg entstand, ist Friedrich Daps etwa viereinhalb Jahre alt. Da hatte das taubstumme Kind schon Aufenthalte in der Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel und in der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Langenhagen hinter sich. Quelle: Privat