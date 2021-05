Burgwedel/Hannover

Dieser Prozess kommt für viele in Burgwedel überraschend: Vor dem Amtsgericht Hannover haben sich der ehemalige Leiter der IT-Abteilung im Burgwedeler Rathaus und die Stadt getroffen – nachdem der Beschäftigte im Frühjahr 2020 versucht hatte, Geld der Stadt in die eigene Tasche abzuzweigen. Allerdings ohne Erfolg. Der Betrugsversuch flog auf, und der inzwischen fristlos entlassene Computerspezialist bekam jetzt vom Amtsgericht Hannover die Quittung dafür: Das Gericht verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten. Außerdem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro zahlen.

Stadt braucht 20 Laptops für Homeoffice

Rückblende: März 2020 – die Corona-Pandemie nimmt Deutschland immer fester in den Griff. Vielerorts tauschen Mitarbeiter den Büroarbeitsplatz gegen einen Platz im Homeoffice ein. Wohl der Firma, die über genügend mobile Rechner verfügt. Die Burgwedeler Stadtverwaltung gehört nicht dazu. Sie muss auf die Schnelle 20 Laptops anschaffen. Ein Job für den Leiter der stadteigenen IT-Abteilung.

Und so schildert die Staatsanwaltschaft den Tathergang: Der Angeklagte erhält von der Verwaltungsspitze den Auftrag, die Geräte zu besorgen. Maximal 1000 Euro – so die Vorgabe – dürfe ein Laptop kosten. Der EDV-Fachmann wendet sich an einen Elektronikfachhandel in Burgdorf und bekommt von diesem per E-Mail ein Angebot über 20 Rechner zum Stückpreis von jeweils 699 Euro.

Der Stückpreis der Rechner steigt

Soweit ist alles in Ordnung. Nun aber – so die Staatsanwaltschaft – greift der Angeklagte noch einmal zum Telefonhörer und ruft den Leiter des Marktes an. Dem soll er vorgeschlagen haben, den Stückpreis von den angebotenen 699 auf nunmehr 949 Euro zu erhöhen. Den so erzielten Mehrpreis könne man ja anschließend untereinander aufteilen.

Doch statt auf den Deal einzugehen, wendet sich der Marktleiter an den Inhaber des Fachmarktes. Der wiederum informiert die Burgwedeler Verwaltungsspitze. Gemeinsam wird die Entscheidung getroffen, zum Schein auf das Ansinnen des Angeklagten einzugehen. Es folgt ein neues Angebot. Jeder Rechner soll nun 1129,31 Euro – inklusive Mehrwertsteuer – kosten. Der Handel wird abgeschlossen, die Rechner werden geliefert.

Stadt entsteht ein Schaden von 8606,31 Euro

Der Angeklagte kündigt zudem einer städtischen Mitarbeiterin per E-Mail den Eingang der Rechnung für die Computer an und erklärt, dass sie die Rechnung bezahlen könne. Anschließend erfolgt die Freigabe des Betrages durch den Kämmerer. Weder der Finanzchef noch die Mitarbeiterin wissen zu diesem Zeitpunkt etwas von der Absprache der Verwaltung mit dem Elektronikmarkt. Der Stadt entsteht durch das Geschäft ein Schaden in Höhe von 8606,31 Euro. Den kompensiert der Händler anschließend mit einer Gutschrift.

Die Folge für den Angeklagten: Ihm wird am 30. März fristlos gekündigt. Zu diesem Zeitpunkt hat der IT-Abteilungsleiter bereits selber bei der Stadt seine Kündigung eingereicht. Diese begründet er mit dem Wunsch, sich selbstständig machen zu wollen.

Angeklagter ist sich keiner Schuld bewusst

Und was sagt der Angeklagte selber zu den Vorwürfen? Er sei sich keiner Schuld bewusst und hätte die Laptops „ganz normal“ zum Preis von 949 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer, bestellt. Das sei das Angebot des Fachmarktes gewesen. Alles andere könne er sich nicht erklären, fasst Koray Freudenberg, Pressesprecher am Amtsgericht die Aussage des EDV-Experten zusammen. Der allerdings folgt das Gericht nicht und verurteilt den Angeklagten.

Allerdings: Ob mit dem Urteil nun das letzte Wort in dem Fall gesprochen wurde, ist offen. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung erklärten am Ende des Prozesses, auf Rechtsmittel gegen das Urteil verzichten zu wollen. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert, die Anklage eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, zuzüglich einer Geldstrafe von 21.000 Euro. Damit könnte das Verfahren eine zweite Auflage erfahren – dann vor dem Landgericht.

Stadt überprüft Standards für Kassengeschäfte

Und die Burgwedeler Verwaltung zieht Konsequenzen aus dem Fall. „Die Stadt verfügt über sehr umfangreiche Regularien im Zusammenhang mit Beschaffungen und Kassengeschäften. Gleichwohl wurde der Vorgang zum Anlass genommen, noch einmal die Standards zu überprüfen“, erklärt die erste Stadträtin Christiane Concilio. Details nennt sie aber nicht.

Von Thomas Oberdorfer