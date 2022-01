Großburgwedel

Auf dem Areal zwischen Von-Alten- und Fuhrberger Straße verschwindet am Donnerstag ein Stück Stadtgeschichte. Arbeiter reißen das alte Fachwerkhaus mit der Hausnummer 18 ab. Die Schäden an dem Gebäude seien einfach zu groß gewesen, teilte die EichenHof GmbH mit. Die Wohnparkbetreiber planen dort in zwei Gebäuden unter anderem eine Tagespflege und Appartements und wollten das Gebäude vor allem aus persönlichen Gründen eigentlich gern erhalten. Der Wiederaufbau soll aber fast genau so aussehen wie das alte Gebäude, verspricht Frank Scharpenberg, der die Arbeiten am Mittwochmittag beobachtete.

Das alte Fachwerkhaus hat eine lange Geschichte und knapp seinen 300. Geburtstag verpasst. Nach dem großen Brand 1724 zunächst als kleine Hofstelle wiederaufgebaut, wurde es im 18. Jahrhundert als Fasche-Rust-Haus bekannt: ein Geschäft mit Spezialisierung auf Textilien und Aussteuer. Es folgten Tischler und Maler, und dann ab den Sechzigerjahren verschiedene gastronomische Betriebe. Zuerst kam das damals weit über Burgwedel bekannte Steakhouse Eichenhof, dass nun der Betreibergesellschaft den Namen leiht. Später gab es zum Beispiel die Musikkneipe Chapeau Claque und das Memory. Von 2015 bis 2018 gab es den letzten Nutzer des Gebäudes: den ehrenamtlich geführten Treff Interkulturelles Miteinander.

Von Alina Stillahn