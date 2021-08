Wettmar

Manche Träume werden Wirklichkeit – mitunter, weil die Realität dafür sorgt, dass sie umgesetzt werden. Bei den Familien Olthoff und Elebe war es schlichtweg eine Straßenbahn, die dafür verantwortlich war, dass sie sich den Traum von einem Fachwerkgenerationenhof in Wettmar verwirklichten.

Der große Holztisch im bepflanzten Innenhof des 1500 Quadratmeter großen Grundstücks an der Ecke Meitzer Weg/Akkermannstraße ist der Treffpunkt für die drei Generationen schlechthin. Zum gemeinsamen Frühstück treffen sie sich dort. Zum Nachmittagskaffee. Und auch zum gemeinsamen Kniffeln. Von dort aus lässt sich das idyllische Fachwerkensemble des Hofes komplett überblicken: das 1901 erbaute ehemalige Haus des Wettmarer Uhrmachermeisters Werner Möller, in dem das Ehepaar Elebe jetzt wohnt, der alte Stall von 1906, in dem sich ihre Tochter Kathrin eine Töpferwerkstatt eingerichtet hat, und das neu gebaute Fachwerkhaus, in dem diese mit Mann Lars und den drei Kindern lebt.

Die Schilder, die auf den Vater des vorigen Besitzers hinweisen, haben Elebes aufgehoben. Quelle: Sandra Köhler

Die Straßenbahn bringt alles ins Rollen

Rückblende ins Jahr 2004: Eigentlich sind Lars Olthoff, seine Frau Kathrin und deren Eltern in Hannover ganz zufrieden. Die Einfamilienhäuser liegen nahe beieinander, sie können sich problemlos besuchen. Aber dann soll eine Straßenbahnlinie direkt vor dem Haus der Elebes gebaut werden. „Mobilität ist ja schön. Aber die Straßenbahn direkt vor der Haustür – das hatten wir uns anders vorgestellt, das wollten wir nicht“, sagt die 67-jährige pensionierte Lehrerin Helga Elebe. Was nun? Da kam die Idee zum Mehrgenerationenwohnen auf. „Ich hatte schon immer den Traum, mal in einem Fachwerk- oder Backsteinhaus zu leben, mit einem richtigen Kamin“, erzählt Lars Olthoff, der Inhaber einer Spedition ist.

Das ehemalige Uhrmacherhaus während der Arbeiten und danach . Quelle: Lars Olthoff/Sandra Köhler

Seine Schwiegereltern waren dem auch nicht abgeneigt. Und so begann die gemeinsame Suche nach einem passenden Grundstück. 1000 bis 2000 Quadratmeter groß sollte das sein und in der Region Hannover liegen. „Gern mit Altbestand, einem Resthof oder Ähnlichem“, sagt Olthoff. Denn eines war von vornherein klar: Es sollten zwei voneinander getrennte Wohneinheiten werden. „Wenn die Tür zu ist, dann braucht man mal Ruhe“, sagt Helga Elebe schmunzelnd. Doch die Suche zog sich. Erst Anfang 2010 kam Wettmar ins Spiel. Der Sohn des Uhrmachers Werner Möller bot Haus und Grund an.

Mit dem Haus den Charakter des Ortes erhalten

Haus und Stall mussten komplett entkernt werden. „Eigentlich wäre abreißen und neu bauen einfacher gewesen“, sagt Olthoff. Doch das habe nie zur Debatte gestanden. Denn da war ja der langgehegte Traum – und die klare Ansage von Helga Elebe: „Ich finde es furchtbar, wenn in einem gewachsenen Ort alte Höfe einfach plattgemacht werden und was Modernes hochgezogen wird.“ Also kam das Haus von 1901 zu einer Komplettsanierung. Zur Erneuerung des Schwellbalkens bockte die Fuhrberger Zimmerei das Haus sogar einseitig hoch. Die alten Steine wurden in schweißtreibender Arbeit gesammelt, abgeklopft und – so weit möglich – wiederverwendet. Etwa in einer Mauer, die Werner Elebe (71) eigenhändig mauerte.

Zur Galerie Aus Sanierungsfall wird ein Heim: Viel Arbeit und Fleiß haben die Familien Olthoff und Elebe in ihren Fachwerkhof im Burgwedeler Ortsteil Wettmar investiert. Sie sind aus der Stadt wieder zusammen aufs Land gezogen.

Auch alte Balken kamen zu einem neuen Leben: als Streben für den Unterstand, in dem das Holz für den Kamin lagert. Gedeckt ist der mit alten Dachziegeln. Nachhaltigkeit dürfe auch in den Details nicht aufhören, meint Olthoff. Und so wird denn auch das Regenwasser zum Gießen und Auffüllen des Teiches – „Unser Corona-Projekt“, wie Kathrin Olthoff sagt – in Regentonnen gesammelt. Die Hochbeete entstanden aus Holzpaletten und Vlies. Und in die alten Fenster des Stalls – der war zuerst so mit Efeu überwachsen, dass die Familien ihn für einen riesigen Busch hielten – wurden neue Scheiben eingepasst.

Unter dem vermeintlichen riesigen Busch versteckt sich der 1906 erbaute Stall. Quelle: Lars Olthoff

Liebe zum Fachwerk wächst innerhalb der Familie

Bei der schier nicht enden wollenden Arbeit halfen Freunde und Bekannte aus dem Fußballverein. Das Richtfest mit vielen Wettmarern wurde zur rauschenden Fete, die Neuen waren direkt angekommen in der Dorfgemeinschaft. „Am Anfang hatten wir sogar mehr Bezug zu dem Haus meiner Schwiegereltern als zum eigenen. Weil wir da so viel gemacht haben“, sagt Lars Olthoff. Das eigene Haus wurde natürlich auch als Fachwerkhaus gebaut. „Fachwerk ist toll, weil man da immer wieder auch Wände herausnehmen und den Platz neu aufteilen kann.“

Ein traumhafter Innenhof verbindet die beiden Häuser. Die Mauer im Hintergrund hat Werner Elebe aus alten Steinen, die bei der Entkernung anfielen, selbst gemauert. Quelle: Sandra Köhler

Nur mit den Balken und den Möbeln sei es nicht immer ganz einfach, ergänzt seine Frau. Das kann mit den Kindern schon mal zu Diskussionen führen. Doch zumindest einer der drei Sprösslinge hat bereits angekündigt, später einmal in die Wohnung über Oma und Opa ziehen zu wollen. Wenn denn das Obergeschoss entsprechend ausgebaut ist. Für Olthoff nicht verwunderlich. „Ich glaube schon, dass sich die Liebe zum Fachwerk überträgt“, sagt er mit Blick auf die eigene Vergangenheit. „Mein Opa hatte auch ein Fachwerkgebäude, und ich erinnere mich immer noch gern daran.“

Von Sandra Köhler