Burgwedel/Mellendorf

Der Transporter ruckelt kurz. Dann stellt Norbert Kunstmann den Motor ab. Er und Dennis Schulz steigen aus und laufen um den Wagen herum. Es hat sie in eine Ecke eines Supermarktparkplatzes in Mellendorf verschlagen, in die sich eigentlich keine Kunden verirren. Die Laderampe ist vor allem den Lieferanten und den Angestellten vorbehalten. Doch dort sind auch die beiden Fahrer der Burgwedeler Tafel gern gesehene Gäste.

Während Kunstmann schon einmal die Türen des Transporters öffnet, schwingt sich Schulz auf die Laderampe und schaut, ob schon Kisten mit Lebensmitteln bereit gestellt wurden. Manchmal müssen sie warten, bis jemand die Kisten rausschiebt oder die Tore sich öffnen. Manchmal können sie gleich loslegen. Die beiden Männer bücken sich über die Kisten, drehen prüfend Auberginen, Kohl und Avocado und packen sie dann in die grünen Kisten der Tafel. Sie sortieren die Lebensmittel schon einmal grob vor.

„Alles wegschmeißen wäre natürlich irre“

Das alles geschieht innerhalb von Sekunden. Es wirkt sehr routiniert. Kunstmann zeigt ein Netz mit Zitronen, eine davon ist schimmelig. „Aber deswegen alles wegschmeißen wäre natürlich irre“, sagt er. Auch Zwiebeln, Möhren und Kresse gehören zu ihrer Ausbeute.

Norbert Kunstmann kommt aus Großburgwedel und engagiert sich schon lange für die Tafel. Es war auch immer ein Wunschgedanke von ihm. Quelle: Alina Stillahn

In Isernhagen sind sie bereits einige Märkte abgefahren. An diesem Mittwochmorgen wird es noch nach Fuhrberg und Wettmar gehen. Kunstmann und Schulz sind zwei von insgesamt 17 Fahrerinnen und Fahrern der Burgwedeler Tafel. Weil einer aus Altersgründen ausscheidet und ein anderer wieder Vollzeit arbeitet, suchen sie nun Ehrenamtliche.

Fahrer legen fast 70 Kilometer zurück

Von 7 bis 11 Uhr geht die Tour an diesem Mittwoch, es ist eine der längsten. Die übrigen dauerten nur anderthalb Stunden sagt Kunstmann. 60 bis 70 Kilometer legten sie dabei zurück, schätzt Kunstmann. Mit der Sperrung der L310 im kommenden Jahr könnte sie noch länger dauern und mehr Sprit kosten.

Viel Gemüse und Obst sammeln die Fahrer ein. Quelle: Alina Stillahn

Kunstmann lächelt viel und breit. Das ist auch mit der FFP-2-Maske zu erkennen, weil seine Augenwinkel sich dann nach oben ziehen. „Ich hab auch einfach ein bisschen Glück gehabt im Leben“, sagt Kunstmann. Nun ist der 62-Jährige im Vorruhestand. Lange war er im Vertrieb tätig, erzählt er. Vor 25 Jahren hat es den Hamburger in die Region verschlagen, der Liebe wegen, wie er sagt. Damals in Hamburg hat er alle großen Bands gesehen und welche, die noch nicht groß waren, aber es noch werden sollten, wie „The Police“. Auf dieser Tour läuft aber NDR 1. „Der Fahrer gibt den Ton an“, sagt Kunstmann während er den Transporter über die Landstraße steuert.

Tafel setzt auf gutes Netzwerk

„Das einzig was mir fehlt ist Abba“, sagt er. Auch wenn ein Konzert von Abba nur ein Wunsch bleiben sollte, einen anderen konnte er sich erfüllen: Sich einmal für die Tafel engagieren. Lebensmittel retten und gleichzeitig Menschen helfen, das findet er, ist eine gute Idee. An diesem Tag ist in Fuhrberg nicht viel zu holen, zwei Joghurtbecher überreicht ein Mitarbeiter vom Frischmarkt. Letzte Woche hätten sie noch zwei Kisten gehabt, erzählt Kunstmann. „Man hat da schon ein gutes Netzwerk und die Leute versuchen uns gut zu unterstützen.“

Doch die Supermärkte würden mittlerweile weniger wegwerfen, weil sie die Preise am Abend heruntersetzten. „Eigentlich wird es weniger für uns“, sagt er. Er fährt lässig, schon immer sei er Lastwagen gefahren. Auf den Supermarktplätzen geht es immer wieder mehrere Meter im Rückwärtsgang ran an die Laderampe. Vor der am Edeka in Wettmar bemerkt Schulz nur: „Wenn’s knirscht, dann bist Du zu weit.“

„Ich gebe auch gern was zurück“

Er redet nicht viel auf der Fahrt. Momentan ist er arbeitslos, erzählt er auf dem Weg zurück nach Großburgwedel. „Deswegen gebe ich auch gern was zurück.“ Seine Stimme wird vom Brummen des Wagens übertönt. Auf einem Schild an der Armatur steht: „Bitte Vorglühen bevor der Motor gestartet wird.“ Die Reparatur lohne sich nicht mehr, sagt Kunstmann. Im nächsten Jahr soll ein neuer kommen und das sei nicht billig, weil die Wagen mit einer Kühlanlage für den Sommer ausgestattet sein müssten.

Dennis Schulz wohnt in Ehlershausen, mit seiner Arbeit bei der Burgwedeler Tafel möchte er was zurückgeben. Quelle: Alina Stillahn

Zusätzlich will er auch Jacken und Handschuhe für die Fahrerinnen und Fahrer anschaffen. Zum einen, damit man sie gleich erkennt, wenn sie in den Supermarkt kommen. Zum anderen weil die Kleidung beim packen schnell dreckig werden kann. Auch gegen Regen sollen sie gut geschützt sein, immerhin sind sie bei jedem Wetter unterwegs.

„Die Altersarmut ist größer als wir denken“

Manchmal fahren sie auch zu älteren Bedürftigen, die nicht mehr selbst zur Tafel kommen. Er erinnert sich gern an den dankbaren Gesichtsausdruck und die Freude an einem kurzen Gespräch, gerade in Zeiten von Corona. „Die Altersarmut in Deutschland ist größer als wir denken“, sagt er. 700 bis 800 Euro im Monat für Miete, Essen und alles andere, das sei zu wenig. „Hier auf dem Dorf geht das vielleicht noch, aber in der Stadt ist das schwierig“, sagt Schulz.

Die Ausbeute von anderthalb Stunden: Mehrere Kisten bringen die Fahrer zur Tafel. Quelle: Alina Stillahn

Beim Penny in Wettmar gibt es sogar Blumen. Eine Packung Schinken müssen Kunstmann und Schulz da lassen, sie ist schon ganz aufgebläht. Es geht zurück nach Großburgwedel, vorbei am Rathaus, auf den Hof der Tafel in der Seniorenbegegnungsstätte. Dort laufen schon die Frauen mit ihren Schürzen zum Transporter, in nur wenigen Minuten ist er ausgeladen. „Alles was wir heute einsammeln, geht dann gleich in den Verkauf“, sagt Kunstmann. Heute ist nämlich Ausgabe bei der Tafel. Es ist halb 11, schnell wird noch alles sortiert für den Verkauf, der in einer Stunde beginnen soll.

Die letzten Lieferungen kommen an. Im Verkaufsraum der Tafel wird alles für die Ausgabe vorbereitet. Quelle: Alina Stillahn

Doch Kunstmann und Schulz müssen nochmal los. Rossmann hat noch etwas übrig. Sie winken aus dem Transporter. Als sie um die Ecke biegen winken sie und der Transporter quietscht ein bisschen.

Neue Mitglieder im Vorstand Die Burgwedeler Tafel hat neue Mitglieder im Vorstand: Neu gewählt wurden Ingrid Stener und Norbert Kunstmann. Elke Potthof, Peter Brockhaus und Diethardt Schauer sind augeschieden. Ursula Weitemeyer wurde als stellvertretende Vorsitzende und Gerd Duckstein als Vorsitzender erneut bestätigt.

Wer bei der Burgwedeler Tafel als Fahrerin oder Fahrer helfen möchte kann sich bei Norbert Kunstmann unter Telefon (0173) 6146024 oder Gerd Duckstein unter Telefon (05139) 2239 melden. Der Einsatz erfolgt entweder Montag oder Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr. Benötigt wird nur der Führerschein der alten Klasse 3 (Pkw bis 7,5 Tonnen).

Von Alina Stillahn