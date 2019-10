Großburgwedel

Auf einem Schaden von 500 Euro droht der Besitzer eines BMW in Großburgwedel sitzen zu bleiben. Er hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Hannoverschen Straße am Sonnabend gegen 13 Uhr abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, war das Auto beschädigt. Vermutlich beim Ausparken hatte ein anderen Wagen den BMW demoliert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer