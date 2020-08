Großburgwedel

Böse Überraschung für einen Škoda-Fahrer: Als er am Montag gegen 13 Uhr zu seinem grauen Fahrzeug vor dem E-Center an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel zurückkehrte, entdeckte er Spuren eines Verkehrsunfalls. Der Verursacher hatte jedoch nicht gewartet, sondern war davongefahren. Die Polizei vermutet, dass der Zusammenprall Folge eines missglückten Ein- oder Ausparkmanövers war.

Der Schaden am vorderen Stoßfänger des Škoda beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen sollten sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Frank Walter