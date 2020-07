Großburgwedel

Die Innenstadt Großburgwedels soll attraktiver und belebter werden: Das ist kein neues Thema. Bereits 2012 hatte die Stadt Burgwedel deshalb ein Architekturbüro damit beauftragt, ein entsprechendes Gestaltungskonzept für den Bereich um die Von-Alten-Straße zu erstellen. Dieses setzte auf Einzelmaßnahmen, in die Kaufmannschaft und Eigentümer eingebunden werden sollten. Mit der Aufnahme in das Niedersächsische Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren ist nun ein größerer Wurf möglich.

Richtig los geht es, wenn der formale Erlass vorliegt

Über die anstehenden Schritte, wenn der formale Erlass zur Aufnahme ins Förderprogramm hoffentlich bald im Rathaus an der Fuhrberger Straße eingegangen ist, informierten Wirtschaftsförderin Anja Hansch und Catharina Hagemann von der DSK Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft in der jüngsten Sitzung des Großburgwedeler Ortsrates. Mit zunächst einer Million Euro kann die Verwaltung für die nächsten fünf Jahre rechnen. Insgesamt sind Zuschüsse von 9 Millionen Euro für das mit 14 Millionen Euro kalkulierte Projekt beantragt.

Anzeige

Formal muss der Rat beschließen, den entsprechenden Bereich, der in erster Linie die Von-Alten-Straße sowie Teile der Hannoverschen Straße und die Straße Im Mitteldorf umfasst, als Stadtumbaugebiet festzulegen. „Noch haben wir allerdings keine Rückmeldung des zuständigen Ministeriums. Es könnte ja sein, dass das bereits Anpassungen vorgenommen hat. Auch wenn das nicht zu erwarten ist“, sagte Hagemann. Im Nachhinein ließen sich – immer in Absprache mit dem Ministerium – ebenfalls Anpassungen wie Ausweitungen oder Eingrenzungen durchführen. „Da ist nichts in Stein gemeißelt. Und das ist auch gut so. Denn es handelt sich ja hier um einen langen und dynamischen Prozess.“

Weitere HAZ+ Artikel

Was geschieht mit der Seniorenbegegnungsstätte ?

Dann muss zügig konkretisiert werden, was mit der Seniorenbegegnungsstätte geschehen soll, sagte Wirtschaftsförderin Hansch. Jene befindet sich baulich in einem schlechten Zustand. Ein Neubau mit einem ausgeweiteten Konzept als Bürgerhaus scheint sinnvoll. „Ob wir dies am jetzigen Platz neu bauen oder einen Alternativstandort suchen, der möglichst zentral und gut zu erreichen ist, muss noch geklärt werden“, sagte Hansch. „Mit dem Thema Innenstadtsanierung werden wir uns ins Zukunft im Ortsrat häufiger beschäftigen“, sagte Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller. „Uns liegen ja auch viele Anregungen von Bürgern vor. Nun geht es darum, das Beste für Großburgwedel daraus zu machen.“

Die Seniorenbegegnungsstätte befindet sich in einem schlechten Zustand. Ein Neubau erscheint sinnvoll. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

In einer Bürgerversammlung war speziell das Thema Verkehr, insbesondere an der Hannoverschen Straße, kritisch betrachtet worden. „Wenn die Autos ausparken, müssen Radfahrer und Fußgänger sehr aufpassen“, sagte Fortmüller. Zudem sei die Situation an der Kreuzung beim Bäcker Vatter sehr unglücklich, da die Straße zu schmal sei und sich bei Linksabbiegern Schlangen von wartenden Autos bildeten. „Hier bietet es sich an, ein separates Verkehrskonzept zu erstellen“, sagte Hagemann.

Innenstadt für alle – Leerstände vermeiden

Im Zuge eines Rahmenplans gelte es, in den Blick zu nehmen, wie es gelingen könne, eine attraktive Innenstadt für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen – „von Jung bis Alt, von normal mobil bis unterwegs mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl“, wie Hansch ausführte. Die einzelnen Maßnahmen dazu sollen in einem transparenten und offenen Verfahren von Verwaltung, Politik und Bürgern gemeinsam erarbeitet werden.

Ein Umzug des Zustellstützpunkts der Post zwischen Amtshof und Von-Alten-Straße könnte eine attraktive Nachnutzung in der Großburgwedeler Innenstadt ermöglichen. Quelle: Frank Walter

Gleichzeitig gelte es aber auch, Leerstände zu vermeiden. So laufe beispielsweise der Mietvertrag für das Postverteilzentrum aus. „Da kommt also in absehbarer Zeit das Problem einer möglichen Nachnutzung auf uns zu“, sagte Hansch. Auch in diesem Bereich sei es die Aufgabe der Wirtschaftsförderung, städtebaulich tätig zu werden, um potenziellen Nachmietern ein attraktives Umfeld zu bieten.

Von Sandra Köhler