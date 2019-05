Burgwedel

Zig Fahrräder und allerlei Kurioses, was die Burgwedeler irgendwo und irgendwann in der Stadt vergessen haben: All das kommt bei der Fundsachenversteigerung am Dienstag, 21. Mai, unter den Hammer. Auf der Terrasse hinter dem Rathaus in Großburgwedel besteht ab 14.30 Uhr die Möglichkeit, alle Fundsachen zu begutachten. Um 15 Uhr beginnt dann die Versteigerung. Im Angebot sind Fahrräder, Schmuck, jede Menge Kleidung und einiges, was man vielleicht so nicht erwartet hätte. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende, der vor Ort bar bezahlt. Eine Gewähr für den Zustand der Fundsachen übernimmt die Stadt nicht.

Fundsachen wurden mindestens sechs Monate lang gelagert

Aber darf die Stadt das überhaupt? Ja, das ist legal. Die Fundsachen wurden mindestens ein halbes Jahr lang im Rathaus aufbewahrt und in diesem Zeitraum vom Eigentümer nicht abgeholt. Auch haben die Finder keinen Rückgabeanspruch geltend gemacht. Der Umgang mit Fundsachen ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.

Von Carina Bahl