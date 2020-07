Großburgwedel

Die Schlüssel haben bald ausgedient: Die ersten Türen der Fahrradbox am Bahnhof Großburgwedel erhalten am Dienstag, 28. Juli, das neue Chip-System. Umgerüstet werden an diesem Tag die beiden zur Bahnhofsstraße gelegenen Türen. Noch bis etwa Mitte September sind die weiteren beiden Türen zur Bushaltestelle für Schlüssel-Inhaber nutzbar.

Wer einen Schlüssel zur Fahrradbox hat, kann diesen am Dienstag, 28. Juli, direkt vor Ort umtauschen. Nach Vorlage der Monatskarte händigt Bauhofleiter Martin Riessler den neuen Chip zwischen 14.45 und 17.30 Uhr aus. Die weiteren Termine für den Umtausch macht die Stadtverwaltung vor Ort durch Aushänge bekannt. Der Tausch von Schlüssel gegen Chip ist für die Fahrradbox-Nutzer kostenlos.

Von Lisa Höfel