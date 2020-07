Großburgwedel

Zu wenige Stellplätze in den beiden Fahrradboxen am Bahnhof Großburgwedel werden regelmäßig genutzt. Um nachzuvollziehen können, wer die begehrten Schlüssel eigentlich gar nicht benötigt, hat die Stadt am Dienstag damit begonnen, diese gegen elektronische Chips zu ersetzen. 25 Fahrradpendler haben ihre Zugangsmöglichkeit noch am selben Tag kostenlos eingetauscht.

Den Chip halten Fahrradfahrer kurz vor das Schloss, dann blinkt es grün, und sie können die Klinke herunterdrücken und so die Tür öffnen. „Eigentlich hätten die neuen Schlösser schon im April aus Italien geliefert werden sollen, aber durch das Coronavirus hatte sich das verzögert“, sagte Bauhof-Leiter Martin Riessler. Er gab am Dienstagnachmittag die Chips an die ersten Pendler aus, die bereits einen Schlüssel für die Fahrradboxen hatten.

Anzeige

Fahrradfahrer, die den Chip kurz vor das Schloss halten, bekommen Zugang zu der Box. Quelle: Elena Everding

Weitere HAZ+ Artikel

78 Stellplätze sind vorhanden, bislang waren 160 kostenlose Schlüssel im Umlauf. Trotz also etwa doppelt so vielen Stellplätzen wie Schlüsseln blieben regelmäßig 30 bis 40 Plätze frei, berichtete Riessler. „Das sind überraschend viele.“ Besonders ärgerlich ist dies für die 31 Fahrradfahrer, die aktuell auf der Warteliste stehen.

Nutzung muss mindestens fünfmal im Monat erfolgen

Doch bisher ließ sich nicht sagen, welche Schlüsselbesitzer ihr Privileg nur sporadisch auskosteten. Um die Boxen nutzen zu können, müssen Interessenten bislang lediglich mithilfe einer Monatskarte oder Ähnlichem nachweisen, dass sie regelmäßig pendeln, und dann einen Pfand von 30 Euro hinterlegen. Dank der neuen Chips – 200 Exemplare ersetzen die 160 Schlüssel – kann die Stadtverwaltung ab sofort aber die Häufigkeit der Nutzung feststellen. „Wenn jemand über einen Zeitraum von drei Monaten weniger als fünfmal pro Monat sein Fahrrad hier abstellt, behalten wir uns vor, den Chip wieder einzuziehen“, sagte Riessler. Die Zugangsberechtigung geht dann an jemanden auf der Warteliste.

Demnächst will die Stadt dank der zusätzlichen 40 Zugangsberechtigungen die ersten Personen auf der Liste anschreiben, damit diese die Möglichkeit erhalten, ebenfalls die Boxen zu nutzen. Riessler geht davon aus, dass sich die Warteliste so zügig leert.

Fahrradboxen bieten Sicherheit gegen Diebe und Vandalismus

Sowohl Pendler aus Burgwedel als auch Menschen, die von außerhalb nach Burgwedel einpendeln, können sich einen Platz in den Fahrradboxen sichern. Burkhard Klotzke aus Großburgwedel, der in Hannover arbeitet, holte sich am Dienstag als einer der ersten seinen neuen Chip ab. „Die Box bietet Sicherheit – nicht nur für die Arbeitszeit, sondern auch, wenn ich abends mit der Bahn nach Hannover fahre“, sagte er. Bereits seit vielen Jahren zählt er zu den Nutzern der Fahrradboxen.

Die Fahrradboxen am Großburgwedeler Bahnhof sind bei Pendlern beliebt. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Noch bis Mitte September lassen sich die Fahrradboxen auch noch mit dem Schlüssel nutzen, Pendler können mit ihm die Türen auf der Seite der Bushaltestelle öffnen. Dann werden auch diese Zugänge umgerüstet, und die Schlüssel haben ausgedient. Das nächste Mal tauscht Bauhof-Leiter Martin Riessler am Dienstag, 4. August, von 6.30 bis 8.15 Uhr vor Ort Chips gegen Schlüssel. Weitere Termine will die Stadt demnächst bekanntgeben.

Wer sich neu für einen Platz in den Fahrradboxen interessiert, kann sich per E-Mail an fahrradbox@burgwedel.de wenden. Die Schlüsselinhaber, die bis dahin noch nicht umgetauscht haben, bekommen im September eine Benachrichtigung.

Von Elena Everding