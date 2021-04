Thönse

Ein Feuer hat am frühen Morgen ein Einfamilienhaus am Hermann-Löns-Weg in Thönse schwer beschädigt: Der Brand brach nach bislang ungeklärter Ursache gegen 1.45 Uhr in dem Gebäude aus, die Flammen griffen schnell auf den Dachstuhl über und zerstörten diesen komplett. Im Laufe des Tages werden Brandexperten die Ermittlungen zur Ursache aufnehmen, dann wird sich herausstellen, ob der Brand auch das gesamte Gebäude zerstört hat.

Im Einsatz waren nach Informationen dieser Zeitung die Feuerwehren aus Burgwedel und die Ortsfeuerwehr Burgdorf, die mit der Drehleiter die Löscharbeiten unterstützt hatte.

Von Antje Bismark