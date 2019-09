Burgwedel

Während andere Burgwedeler am Sonnabendmorgen noch geschlafen haben, schwitzten 15 Nachwuchsmitglieder der Stadtfeuerwehr bereits kräftig am Schulzentrum in Großburgwedel. Sie absolvierten die letzte große Trainingseinheit vor der Truppmann 1-Prüfung am nächsten Wochenende.

„Die Truppmann 1-Ausbildung ist der erste Ausbildungslehrgang, den alle angehenden Einsatzkräfte als Basislehrgang besuchen und absolvieren. Hier wird das Feuerwehrrüstzeug vermittelt“, erläuterte Feuerwehrsprecher Ingo Bähre. Der nach einem landesweit einheitlichen Konzept vorbereitete und durchgeführte Lehrgang beinhaltet mindestens 70 Stunden Ausbildung in Theorie und Praxis. Die künftigen Burgwedeler Retter mussten zudem auch noch eine achtstündige Erste-Hilfe-Ausbildung absolvieren.

Ausbildung in Theorie und Praxis

„Wir haben Mitte August mit der Ausbildung angefangen und uns dafür nach der Arbeit drei Mal die Woche – dienstags und donnerstags je zwei Stunden, sonnabends fünf Stunden, getroffen“, erklärt Stadtausbildungsleiter Roman Kaste. Gemeinsam mit Norbert Freier und acht weiteren Ausbildern vermittelte er den zwei Frauen und 13 Männern die notwendigen Grundkenntnisse im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz. Die Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. In der Theorie werden Themen wie Löschmittel, Brandarten, persönliche Schutzausrüstung sowie Fahrzeug- und Gerätekunde unterrichtet. In der Praxis werden dann die Grundlagen von Löscheinsätzen und technischen Hilfeleistungen vermittelt.

Für die Prüflinge eine wahrlich umfangreiche Ausbildung: Am Sonnabend standen Knotenkunde für Sicherungen und Transporte, der geordnete Ablauf eines Standard-Löschangriffs mit Wasser oder Schaum auf dem Programm. Außerdem mussten die Teilnehmer Löschwasser aus einem Teich entnehmen und den Einsatz mit einer Steckleiter trainieren. Zumindest die Ausbilder waren mit dem, was sie am Sonnabend gesehen haben, zufrieden: „Ich bin sicher, dass alle die Prüfung in der nächsten Wochen schaffen werden“, sagte Kaste und legte sich fest: „Die bestehen alle.“

Hälfte kommt aus der Jugendfeuerwehr

„Ab dem 16. Lebensjahr kann man mitmachen. Unsere Teilnehmer sind zwischen 17 und 45 Jahre alt. Die eine Hälfte kommt direkt aus der Jugendfeuerwehr, die anderen sind Quereinsteiger, die sich erst Jahre später für den aktiven Dienst bei der Feuerwehr entscheiden“, sagte Ingo Bähre.

So auch Tanja Ristau aus Großburgwedel. Sie ist erst seit einem Jahr dabei. „Mein Bruder ist auch bei der Feuerwehr. Als er mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, mal mitzukommen, habe ich Ja gesagt. Und gleich gemerkt: Das ist meins. Das ist nicht so langweilig wie andere Sachen“, begründete sie ihre Teilnahme an der aktuellen Truppmann-Ausbildung. Und die Feuerwehren helfen sich gegenseitig: Weil sie Ausbildungsabschnitte bei ihren Heimatwehren verpasst hatten, waren in Großburgwedel auch ein künftiger Feuerwehrmann aus Langenhagen und zwei aus Sehnde mit dabei.

Nach der Prüfung wird weiter gelernt

Klappt es mit den Prüfungen am kommenden Wochenende, dann fahren die Truppmann-1-Absolventen erste Einsätze mit. Aber die Trainingseinheiten sind noch lange nicht vorüber. „Nach dem Bestehen der Truppmann 1-Prüfung werden die Kameraden in ihren jeweiligen Heimatstandorten über zwei Jahre weiter für den Truppmann-2 ausgebildet“, sagte Ingo Bähre.

Von Torsten Lippelt