Engensen

Die Freiwillige Feuerwehr musste am Donnerstag um 16.09 Uhr zu einem Brand ausrücken. In einem Waldgebiet an der Kreuzung Celler Weg/Am Lahberg brannte es in einem Einkaufswagen – ausgelöst hatte den Einsatz ein darin aufgestellter Grill. Als die Feuerwehrleute vor Ort ankamen, qualmte es kräftig. „Wir haben dann gleich alles abgelöscht“, sagte Ortsbrandmeister Uwe Balke. „Wir sind noch einmal glimpflich davongekommen. Der Wald hat nicht angefangen zu brennen.“ Gerade bei heißen Temperaturen und trockenen Grünflächen gehe dies schnell.

Verantwortlich für den Brand waren vermutlich vier Mädchen. Laut der Polizei in Großburgwedel hatte ein Anrufer gemeldet, dass diese zunächst dort gegrillt hätten. Als das Feuer außer Kontrolle geriet, seien sie weggelaufen. „Wir haben auch noch ein Würstchen und eine leere Flasche Schnaps beim Einkaufswagen gefunden“, sagte der Ortsbrandmeister. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ob noch weitere rechtliche Schritte wegen der Gefahr eines Waldbrandes eingeleitet werden, wird noch geprüft.

Von Lisa Höfel