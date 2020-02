Fuhrberg

Mit 23 Jahren aktiv in der Feuerwehr zu sein, das schaffen zugegebenermaßen schon hin und wieder junge Einsatzkräfte. Aber gleich in zwei Feuerwehren Übungsdienste zu besuchen und Brände zu löschen? Das ist schon eine besondere Leistung.

Für diese hat Hendrik Schecker-Homann am Freitagabend in Fuhrberg eine verdiente Auszeichnung erhalten: Der 23-Jährige ist Feuerwehrmann des Jahres. „Dass er jeden Gruppen- und Atemschutzdienst mitmacht und bei jedem Einsatz tagsüber dabei ist, verdient besondere Anerkennung“, lobte Ortsbrandmeister Marc Otte seinen jungen Kameraden, der bei einem örtlichen Landwirt in Fuhrberg arbeitet. „Denn neben Fuhrberg ist er auch noch in seiner Heimatfeuerwehr Obershagen aktiv.“

Viele Förderer – und der Nachwuchs ist gesichert

Aber nicht nur engagierte Einsatzkräfte, sondern auch eine große Anzahl treuer Förderer wusste Otte bei der Jahresversammlung zu schätzen: 357 Mitglieder – das kann sich sehen lassen. Im Alarmfall können 68 Aktive in Fuhrberg ausrücken, 18 Jugendfeuerwehrleute stehen als Nachwuchs bereit. Die Jugendabteilung konnte 2019 sehr gute sieben Neuzugänge verzeichnen. Und wer Fuhrberg kennt, der weiß auch die Musik der Feuerwehrleute zu schätzen: 32 Musiker machen jedes Fest, jeden Schützenumzug und allerlei andere Veranstaltungen zum Erfolg.

Abschnittsleiter Horst Holderith (von links), Ortsbrandmeister Marc Otte, stellvertretender Stadtbrandmeister Dirk Hemman, der mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet wird, und stellvertretender Ortsbrandmeister Carsten Möhlenbrink. Quelle: Ortsfeuerwehr Fuhrberg

Vier Unwettereinsätze an einem Tag

Mit Blick auf die Einsätze 2019 bleibt den Einsatzkräften wohl noch lang der 15. Juni in Erinnerung: Gleich vier Unwettereinsätze forderten die Feuerwehr. Aber auch ein Waldbrand, eine Tierrettung und das Löschen einer Gartenlaube sowie eines Wohnwagens finden sich im Einsatzprotokoll. 18 Einsätze waren es insgesamt, hinzu kamen drei Brandsicherheitswachen. Summa summarum ergab das für die Feuerwehr 10.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Das muss man erst einmal nachmachen. „Erfreulich ist, dass wir tagsüber weiterhin mit durchschnittlich elf Kameraden ausrücken können“, sagte Otte. Eine Tagesverfügbarkeit, die keine Sorgen bereitet.

Höhepunkte 2019 waren für die Feuerwehr die große Einsatzübung auf dem Spargelhof Heuer, bei der gemeinsam mit der Feuerwehr aus Kleinburgwedel die Rettung vermisster Personen trainiert wurde. Aber auch die Übergabe des neuen Löschfahrzeuges zählt zu den positiven Erlebnissen.

Treue Mitglieder erhalten Ehrungen

Die ersten freudigen Ereignisse 2020 konnte Otte dann gleich bei der Jahresversammlung verbuchen – denn die Liste der zu Ehrenden war lang. Für aktive Dienste bei der Feuerwehr gingen die Auszeichnungen an Willi Warnecke (60 Jahre), Wolfgang Grund und Willi Eickmann (beide 50 Jahre), Torsten Allert, Walter Graas, Martin Klinke und Bernd Wolfgram (alle 40 Jahre) sowie an Heinrich Neddermeyer und Günther Voges, die seit 60 Jahre im Feuerwehrmusikzug spielen. Zudem erhielt Fuhrbergs ehemaliger Ortsbrandmeister und inzwischen stellvertretender Stadtbrandmeister Dirk Hemmann das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber.

Für langjährige Fördermitgliedschaft wurden geehrt: Walter Heuer (60 Jahre), Wilhelm Göing (50 Jahre), Wolfgang Witte und Stephan Mithöfer (beide 40 Jahre) sowie Walter Keil (25 Jahre).

Ortsbrandmeister Marc Otte (von links), mit Walter Keil (geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft), Wolfgang Witte (40 Jahre), Wilhelm Göing (50 Jahre), Walter Heuer (60 Jahre) und der stellvertretende Ortsbrandmeister Carsten Möhlenbrink. Quelle: Ortsfeuerwehr Fuhrberg

Vier neue Feuerwehrmänner in Fuhrberg

Und auch die Einsatzabteilung erhielt Verstärkung: Christian Bonath, Jan Klinke, Lutz Priegnitz und Enrico Schmidt tragen nun den Dienstgrad Feuerwehrmann. Heinrich Heuer und Sören Otte sind sogar Oberfeuerwehrmänner, Alicia Möhlenbrink ist Hauptfeuerwehrfrau. Zum Ersten Hauptfeuerwehrmann ernannte Otte Rainer Espey.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Carsten Möhlenbrink (von links) mit Abschnittsleiter Horst Holderith, Martin Klinke (geehrte für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft), Walter Graas (40 Jahre), Torsten Allert (40 Jahre), Willi Warnecke (60 Jahre), Wolfgang Grund (50 Jahre), Willi Eickmann (50 Jahre) und Ortsbrandmeister Marc Otte. Quelle: Ortsfeuerwehr Fuhrberg

