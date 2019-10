Thönse

Werbung in eigener Sache hat jetzt die Freiwillige Feuerwehr Thönse betrieben: Sie lud für Freitagabend zu einem Schnupper-Dienst ein – in der Hoffnung, dadurch den einen oder anderen neuen Kameraden zu gewinnen. Obwohl Flyer in jeden Briefkasten geworfen wurden, war die Resonanz aber eher bescheiden. Immerhin zwei Interessierte fanden sich ein, einige andere konnten nicht kommen, haben aber bereits Kontakt mit dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Björn Schimkewitsch aufgenommen.

Feuerwehr betreibt Vorsorge

„Mit um die 35 Aktiven sind wir ganz gut aufgestellt“, sagte Schimkewitsch: „Aber einige der Älteren werden in den nächsten Jahren zu den Alterskameraden wechseln, einige der Jüngeren uns wegen des Berufes verlassen. Wir wollen lieber rechtzeitig schauen, dass wir noch einige Neue gewinnen.“

Die Werbeaktion sollte bewusst den Alltag der Ortsfeuerwehr zeigen. „Wir machen heute einen ganz normalen Dienst“, erläuterte der Thönser Vize-Ortsbrandmeister. „Damit wollen wir zeigen, dass man nicht wer weiß wie viel Zeit aufwenden muss für dieses Ehrenamt. Denn das schreckt doch viele ab.“

Als mit Roland Jacques und Susanne Lahmann zwei Nichtfeuerwehrleute das Feuerwehrhaus betraten, fiel Schimkewitsch ein Stein vom Herzen. Beide hatten von der Aktion in der Zeitung gelesen. Sie nutzten die Gelegenheit, zuzuschauen und Fragen zu stellen. Dabei erfuhren sie etwa, dass Einsätze wegen des Wetters häufiger sind als Brände. Bei der Löschübung konnten sie im Feuerwehrauto mitfahren und beobachten, wie die Atemschutzgeräteträger ihre Ausrüstung unterwegs anlegten.

Selbst einmal in Helm und Jacke schlüpfen, und wie die Aktiven mit der Hydraulikschere versuchen, einen Altkleidercontainer zu öffnen – auch mitmachen war ausdrücklich erlaubt. „Mein Nachbar ist auch hier aktiv, mit dem habe ich mich schon einmal unterhalten“, sagte der 40-jährige Roland Jacques. Er wolle sich ein genaues Bild vom Dienst in der Feuerwehr machen und dann überlegen, ob er passiv oder sogar aktiv eintreten wolle.

Auch praktische Tipps sind gefragt

„Für mich ist das als Hausbesitzerin sehr interessant“, sagte Susanne Lahmann. „Schließlich ist man auf die Feuerwehr angewiesen, wenn es mal brennt.“ Das sei für sie Grund genug, die Ortsfeuerwehr zumindest als passives Mitglied zu unterstützen. „Ich dachte, als Aktiver muss man hier viel Zeit aufwenden. Aber die eine Feuerwehrfrau sagte mir eben, es sei gar nicht so schlimm“, berichtete sie. Zudem erhoffte sie sich auch praktische Tipps von den Fachleuten in Sachen Brandbekämpfung.

Feuerwehr startet Kampagnen

Bisher können die Feuerwehren in der ganzen Stadt Burgwedel auf genügend Rettungskräfte zurückgreifen. „Da sind wir aktuell gut aufgestellt“, sagte Stadtbrandmeister Ingo Motl.

317 Aktive in den Ortsfeuerwehren waren es im Jahr 2017, 2018 sogar 339. Lediglich Oldhorst sei aufgrund seiner geringen Größe hinsichtlich der Sollstärke immer ein wenig kritisch, weiß Motl. Aber auch da passe es aktuell. „Perspektivisch wird die Zahl aber in den nächsten Jahren abnehmen“, gibt er zu bedenken. Das sei kein spezifisches Problem der Feuerwehren in Burgwedel oder der Region Hannover, sondern ein generelles. „Deshalb habe die Feuerwehr auch viele Kampagnen gestartet.“

Weniger Quereinsteiger, mehr Werbung

Noch vor einigen Jahren habe die Feuerwehr von zahlreichen Quereinsteigern profitiert. „Um die 30 Jahre alt, im Berufsleben stehend, mit Familie und Lust auf Feuerwehr“ beschreibt der Stadtbrandmeister die Eckdaten dieser Klientel. Doch damit sei mittlerweile fast Schluss. Das erlebt auch der Thönser Vize-Ortsbrandmeister, der selbst mit Mitte 20 als Quereinsteiger zur Feuerwehr kam. Warum das so ist? Vielleicht hätten die Leute einfach keine Lust, sich ehrenamtlich zu engagieren, mutmaßt der Stadtbrandmeister: „Das Problem haben ja nicht nur wir, sondern auch noch ganz viele andere Organisationen.“

Um gegenzusteuern, versuche die Burgwedeler Feuerwehr, möglichst präsent zu sein. Sie richtet einen Tag der offenen Tür und einen Stadtfeuerwehrtag aus, zeigt sich bei großen Veranstaltungen wie der Automeile und dem IGK-Fest. Die Thönser haben sich für einen anderen Weg entschieden und den Schnupper-Dienst organisiert. Übrigens: Wer will, kann auch bei den nächsten Diensten vorbei schauen. „Einfach über die Internetseite Kontakt aufnehmen. Und dann klappt das schon“, offeriert Schimkewitsch allen, die am Freitag nicht konnten, weitere Chancen.

Viel Nachwuchs kommt aus der Jugendfeuerwehr

„Unser Leistungsträger in Sachen Nachwuchs ist deutlich die Jugendfeuerwehr“, sagt Motl. Und auch dem stimmt Schimkewitsch zu. Selbst wenn wegen Ausbildung oder Studium einige der mit 16 in die aktive Feuerwehr Übergetretenen Thönse verlassen: „Ein oder zwei bleiben immer hängen“, sagt der Vize-Ortsbrandmeister. Jugendfeuerwehren mit um die 15 bis 20 Mitglieder gibt es in allen Burgwedeler Ortsfeuerwehren, bis auf Oldhorst und Kleinburgwedel. 70 Prozent der dort engagierten Nachwuchsfeuerwehrleute wechseln Motl zufolge in den aktiven Dienst über.

Um den Nachwuchs rechtzeitig zu erreichen, müsse man aber noch früher ansetzen, sagt Motl: „Es ist Wahnsinn, wie verplant bereits Kinder sind.“ Sportvereine und musikalische Angebote stellten eine starke Konkurrenz dar. Seit 2000 gibt es deswegen in Engensen eine Kinderfeuerwehr für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren aus dem gesamten Stadtgebiet. Dort werden bereits die Kleinsten spielerisch an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt. „Da hat die Feuerwehr erkannt, wie wichtig das Thema ist und das sich was tun muss“, sagt der Stadtbrandmeister.

