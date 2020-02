Wettmar

Das Revers einer Feuerwehruniform ist mitnichten so geduldig wie Papier. Als Burgwedels Stadtbrandmeister Ingo Motl am Sonnabendabend in der Wettmarer Westerfeldhalle Uwe Räther für besondere Verdienste um das Feuerlöschwesen die silberne Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen ans blaue Jackett heftete, war dies für dessen 63-jährigen Träger ein ganz besonderer Moment. Genauer: nicht weniger als „die Bestätigung, dass von den Kameradinnen und Kameraden und höheren Ortes gewürdigt wird, was ich über die Jahrzehnte an Zeit und Engagement in den Dienst eingebracht habe“, sagte er.

Seit 43 Jahren im aktiven Dienst

Dies hat der gelernte Bauingenieur in den zurückliegenden 43 Jahren kontinuierlich in diversen Feuerwehren in Großburgwedel, im Mindener Raum sowie die vergangenen Jahre in seinem Wohnort Wettmar getan. Und obendrauf fungiert er im Stadt- wie auch im Ortskommando Wettmar als Sicherheitsbeauftragter.

In diesem Posten ist Räther aus Sicht seines Ortsbrandmeisters eine Topbesetzung. „ Uwe ist ein klassischer Beamter und zu 99,999 Prozent gewissenhaft“, lobte Karsten Weigt. Und er sei „ein sehr, sehr guter Kamerad, der von allen akzeptiert wird“. Das ist wichtig, denn wenn es um neue Bestimmungen für die Sicherheit der Feuerwehrleute geht, ist Räther dafür zuständig, diese zu kommunizieren. Neben dieser präventiven Tätigkeit zur Unfallverhütung ist er stadtweit auch für alle Unfallmeldungen zuständig.

Ortsbrandmeister Karsten Weigt reinigt am Sonntagmorgen höchstpersönlich den Boden der Westerfeldhalle, in der am Abend zuvor die Jahresversammlung abgehalten wurde. Quelle: Martin Lauber

Guter Zeitpunkt für die Ehrung

Das Timing der Ehrung trifft mit Blick auf das zurückliegende Jahr ins Schwarze: Denn in einem sechsköpfigen Team war es Räther gewesen, der das 2019 ausgelieferte, rund 300 000 Euro teure neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) maßgeblich mitgeplant hatte – und zwar nicht nur in technischer, sondern auch in kaufmännischer Hinsicht, wie Weigt betonte. Herausgekommen ist dabei ein geländegängiger Allradler, der außer für technische Hilfeleistung und Hausbrandbekämpfung auch für alle möglichen Erfordernisse eines Einsatzes im Wald ausgestattet worden ist. Ein Manufakturfahrzeug, dessen „Beladeliste“ von Räther akribisch tabellarisch geführt wurde. „Da ist ’ne Menge über Norm“, sagte der 63-Jährige und bedankte sich bei der Stadt für ihre Großzügigkeit.

Ingo Bähre ist zehn Jahre Ehrenbeamter

In der Jahresversammlung war Räther nicht der einzige Geehrte. Unter anderem wurde der stellvertretende Ortsbrandmeister Ingo Bähre, nachdem er auch just im Amt des Jugendfeuerwartes bestätigt worden war, von Bürgermeister Axel Düker für zehn Jahre im Ehrenbeamtenverhältnis als Vizechef seiner Ortsfeuerwehr ausgezeichnet. Lena Steinhauer erhielt eine silberne Ehrennadel für ihre 20-jährige Treue zum Musikzug.

51 Aktive in Wettmars Ortsfeuerwehr Die feierliche Übernahme des neuen HLF 10 im März war für Wettmars Ortsfeuerwehr 2019 das konkurrenzlose Highlight. Aber die Mitgliederbilanz, die Ortsbrandmeister Karsten Weigt am Sonnabend zog, weist für das Vorjahr ebenfalls Positives aus: Die Zahl der Aktiven in den Löschgruppen ist binnen Jahresfrist von 47 auf 51 gestiegen, der Musikzug verstärkte sich um einen auf 25 Instrumentalisten. Und die Jugendfeuerwehr legte sogar von 15 auf 21 Jungen und Mädchen zu, wobei vier Mitglieder die Prüfung zur Jugendflamme, Stufe 1, und weitere fünf zu Stufe 2 bestanden. Donnerstags ist jeweils ab 18 Uhr Schnupperdienst für alle Interessenten ab neuneinhalb Jahren. Mit Einsätzen meinte das vorige Jahr es vergleichsweise gut mit den Aktiven – bei zehn Brandeinsätzen und Alarmübungen (2018: 15) sowie drei technischen Hilfeleistungen (Vorjahr: 6). Übungsdienste und Schulungen schlugen bei den Einsatzstunden trotzdem kräftig zu Buche: Auf 13.687 Stunden kamen alle Abteilungen zusammen, ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 171 Stunden. Unter den Funktionsträgern gibt es seit Sonnabend einige neue Gesichter. Heiner Lange und Egbert Grade wurden zum Gruppenführer und Stellvertreter der vierten Gruppe gewählt, Malte Kussnereit ist der neue Gerätewart. Grünes Licht für weitere sechs Jahre als Ortsbrandmeister und Vize bekamen Karsten Weigt und Ingo Bähre, im Amt bestätigt wurde auch Sebastian Uhlig als Atemschutzgerätewart.

Lesen Sie auch

Von Martin Lauber