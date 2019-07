Wettmar

Zur Teilnahme an einem Blutspendetermin ruft die Ortsfeuerwehr Wettmar alle Freiwilligen auf – und weist zugleich darauf hin, dass gerade in den Sommermonaten die Blutspenden dringend benötigt werden. Jeder Erwachsene kann am Freitag, 2. August, von 16 bis 19.30 Uhr dabei helfen, Leben zu retten. Das mobile Spenderfahrzeug des DRK steht dann am Dorfgemeinschaftshaus am Meitzer Weg 1.

Grundsätzlich könne jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren Blut spenden, Mehrfachspender bis zu einem Alter von 68 Jahren und neuerdings nach Entscheidung der Ärzte vor Ort sogar bis zu einem Alter von 72 Jahren. Für Erstspender gilt je nach Ansicht der Ärzte eine Altersgrenze von 64 Jahren. Frauen dürfen viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb eines Jahres Blut spenden. Zwischen zwei Spenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. Zur Identitätssicherung müssen sich Teilnehmer mit einem gültigen amtlichen Personaldokument ausweisen.

Im Anschluss an die Spende kann sich jeder an einem kleinen Büfett stärken, das die Organisatoren vorbereiten. Jeden 25. Spender belohnen sie zusätzlich mit einem Gutschein.

Von Antje Bismark