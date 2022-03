Großburgwedel

Seit Oktober steht die lang erwartete Drehleiter der Burgwedeler Feuerwehr in der Stadt. Doch bevor das Fahrzeug bei Einsätzen ausrücken konnte, mussten 27 Feuerwehrleute erst einmal eine Grundausbildung absolvieren. 40 Stunden lang machte sich jeder Einzelne mit dem Gefährt und den darauf installierten Geräten vertraut. Am Freitagnachmittag war es dann schließlich so weit, dass die ausgebildeten Einsatzkräfte eine schriftliche und praktische Prüfung ablegten – und damit kann die Drehleiter nun Tag und Nacht zu Einsätzen fahren.

Drehleiter: Schulung geht weiter

Die Feuerwehrleute lernten wie sie die 674.000 Euro teure Drehleiter lenken müssen und wie etwa die 30 Meter lange Leiter sowie die Hydraulikstützen ausgefahren werden. Geschult haben sie die Ausbilder Sebastian Mann, Thomas Lichtenberg, Florian Steinborn und Frank Scharnhorst. Die Einsatzerfahrung sammelten die Kameraden bei etlichen Übungsdiensten. Damit sei aber die Ausbildung nicht beendet, sagte Großburgwedels Ortsbrandmeister Tibor Biczok. „Das Training geht nach wie vor weiter.“ Die Handgriffe müssen ins Blut übergehen. „Übung macht den Meister“, sagte Ausbilder Sebastian Mann.