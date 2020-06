Burgwedel

Analog war gestern: Seit fast einem Jahr nutzen die sieben Ortsfeuerwehren in Burgwedel digitale Funkgeräte. Obwohl es im Vorfeld bundesweit kritische Stimmen gegeben hatte, fällt das Fazit von Stadtbrandmeister Ingo Motl durchweg positiv aus. „Wir sind absolut zufrieden und haben keinerlei Probleme. Das System läuft stabil“, sagt er. Die von vielen Seiten geäußerte Kritik könne er nicht nachvollziehen. „Es wurde vorab viel Wind um die Umstellung gemacht. Aber es ist alles unproblematisch gelaufen.“

Sprachqualität hat sich deutlich verbessert

Als besonders großen Vorteil nennt Motl die Sprachqualität. „Da merkt man schon einen Unterschied zum früheren Analogfunk“, sagt er. Durch gute Rausch- und Störgeräuschfilter sind die Einsatzkräfte sogar dann gut zu verstehen, wenn sie sich gerade neben einer arbeitenden Pumpe befinden. Außerdem werde die Leitstelle aufgrund der neuen Geräte deutlich entlastet. Wurde früher ein Einsatz an Feuerwehrleute weitergegeben, mussten sich diese beim Ausrücken, bei der Ankunft am Zielort, bei Einsatzende und bei der Rückkehr im Feuerwehrgerätehaus melden. „Das wird jetzt jeweils mit dem Drücken auf eine Taste erledigt, und die Informationen gelangen direkt an die Leitstelle“, erklärt Motl.

Feuerwehrleute mit erhöhter Funkdisziplin

Zudem wird beim Funken die Kennung des jeweiligen Gerätes übermittelt. Es ist also erkennbar, wer gerade funkt. „Man wird dadurch überwachbarer“, sagt der Stadtbrandmeister. „Und das meine ich nicht negativ.“ Die Funkdisziplin werde nun deutlich besser eingehalten als früher. „Da konnte jemand etwas plappern, und man wusste nicht genau, von wem das kam. Das ist nun vorbei“, sagt Motl. Außerdem halten sich seiner Erfahrung nach alle Feuerwehrleute beim Funken daran, sich auf die notwendigsten Informationen zu beschränken. „Kurz, knapp und bündig“, nennt es Motl.

Kritiker des Digitalfunks beklagen, dass beim Sprechwunsch nicht sofort eine Verbindung besteht. Motl bestätigt: „Wenn man die Taste drückt und sofort losplappert, werden die ersten Worte nicht übertragen.“ Doch auch diese Veränderung betrachtet er durchaus als positiv. So sei der Sprecher gezwungen, erst zu drücken, nachzudenken und dann zu sprechen. Die Verzögerung sei minimal.

Stadt Burgwedel investiert 68.000 Euro in 34 Funkgeräte

Die hohen Anschaffungskosten werden von Kritikern ebenfalls oft genannt. 34 Geräte – dazu zählen fest installierte Funkgeräte in den Fahrzeugen sowie mobile für die Feuerwehrleute im Einsatz – haben laut Motl etwa 68.000 Euro gekostet. Mit enthalten ist allerdings auch Zubehör, wie beispielsweise ein zweiter Akku und Ladestationen. Die Kosten hat die Stadt Burgwedel übernommen. Zu möglicherweise hohen Reparaturkosten kann Motl noch keine Aussage tätigen, da bislang noch alle voll funktionstüchtig sind. Mit den Laufleistungen der Akkus ist der Stadtbrandmeister ebenfalls sehr zufrieden. „Alle zwei, drei Monate kommt mein Handgerät mal in das Ladegerät. Dann zeigt es aber immer noch 60 Prozent an.“

Feuerwehrleute wurden zwei Tage geschult

Er vergleicht die Umstellung von Analog- auf Digitalfunk mit der Weiterentwicklung von den ersten Mobiltelefonen zu kleineren Geräten. „So ähnlich ist es bei uns jetzt auch“, sagt er. Die mobilen Funkgeräte sind handlicher und entsprechend leichter zu transportieren. Für die Feuerwehrleute, die an zwei Schulungstagen theoretisch und praktisch auf die moderne Technik eingestellt wurden, sei die Umstellung größtenteils kein Problem gewesen. „Die Generation Smartphone hat bei der Handhabung keine Schwierigkeiten. Für einen alten Sack wie mich gibt es da schon Hemmschwellen“, sagt er lachend.

Die Analoggeräte sind trotz der Umstellung noch nicht am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Zur Sicherheit sind sie noch in den Fahrzeugen und im Großburgwedeler Kommandostand verbaut. „Es kann ja immer mal ein technisches Problem geben“, begründet es Motl. So sei immer ein Plan B verfügbar. Und: Längst noch nicht alle Kommunen in der Region haben auf die neue Technik umgestellt. „Rund ein Drittel der Feuerwehren nutzen noch den analogen Sprechfunk“, sagt der Großburgwedeler Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger. „Und wenn wir bei Großeinsätzen gegebenenfalls mit den Feuerwehren zusammenarbeiten, die noch nicht über Digitalfunk verfügen, dann müssen wir ja auch noch kommunizieren können.“

Von Mark Bode