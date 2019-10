Großburgwedel

In schöner Tradition lädt das Familienunternehmen Kind Hörgeräte GmbH jedes Jahr die neu eingestellten Auszubildende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für ein Wochenende in die Firmenzentrale nach Großburgwedel ein. Im vergangenen Jahr hatten sich etwa 200 Berufsanfänger auf den Weg gemacht, diesmal waren es deutlich mehr: 252 zukünftige Hörgeräteakustiker, 54 Augenoptiker und vier Auszubildende aus der Unternehmenszentrale begrüßte Firmenchef Alexander Kind am Wochenende – so viele wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens.

Vom syrischen Aleppo zu Kind nach Bochum

Die Auftaktveranstaltung am Sonnabend stand unter dem Motto „Held der Sinne – Willkommen im Team“. Sie kamen aus Bassum bei Bremen, aus Sulzbach im Saarland, aus Salzgitter-Bad; aus Zürich, Bern und Solothurn in der Schweiz. Shadi Bawadkij stammt aus dem syrischen Aleppo. Dort hat er zwei Semester Informatik studiert, bevor die Familie nach Deutschland flüchten konnte. Seit drei Jahren lebt er nun in Bochum, und im September des Jahres begann er seine Ausbildung bei Kind. Er will Augenoptiker werden. Sein Onkel übt diesen Beruf in Aleppo aus und hat ihm geraten, den gleichen Weg in Deutschland einzuschlagen. „Ich wollte nicht länger auf einen Studienplatz warten, da bin ich zur Agentur für Arbeit gegangen und habe mich beraten lassen“, sagte Bawadkij, der sich freute seine künftigen Kollegen schon einmal kennen zu lernen.

Bessere Perspektive bei Kind

Anders Fiene Luise Weingärtner aus Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hatte im September eine Ausbildung als Hörgeräteakustikerin bei einer kleinen Firma in ihrer Heimatstadt begonnen, aber schnell festgestellt, dass die „Chemie“ dort nicht stimmte. Einen Monat später wechselte sie zu Kind. „Hier habe ich viel bessere Perspektiven. Die Ausbildung ist auf einem hohen Niveau“, stellte sie fest. Darauf legte auch Personalchef Jirka Markawissuk wert. „Wir sind ein Familienunternehmen und legen großen Wert darauf, unseren Nachwuchs selber ausbilden“, sagte Markawissuk, denn sie haben die Erfahrung gemacht, dass extern Ausgebildete zunächst auf „Kind-Qualitätsstandard“ angehoben werden müssen.

Neuer Campus ist fast fertig

In dem fast fertigen neuen Gebäude an der Kokenhorststraße in Großburgwedel wird künftig das Ausbildungszentrum, der Kind-Campus, auf zwei Etagen mit großzügigem Platzangebot seinen Sitz haben. „Nächstes Jahr im Frühjahr wird es soweit sein, dann können wir den Schulungsbetrieb hier aufnehmen“, sagte Susanne Sachse, die sich bereits auf Ihre Aufgabe als Leiterin des Campus freut. Auch Leandra Knauer aus der Abteilung Ausbildung sieht in neuen Räumlichkeiten große Möglichkeiten. „Hier können wir die Auszubildenden bis zu dreimal im Jahr jeweils eine Woche lang trainieren und für Gesellen und künftige Meister erstklassige Weiterbildungsangebote bieten.“ Ein sehr hochwertiges Angebot für die jetzt startenden Azubis, das ihnen erstklassige Entwicklungsperspektiven bietet, dann privat finanzierte Meisterqualifikationen kosten 10.000 Euro oder mehr.

An diesem Wochenende haben die Auszubildenden nicht nur die Möglichkeit, sich untereinander kennen zu lernen, sondern auch ihren Arbeitgeber. In kleinen Gruppen werden ihnen die einzelnen Abteilungen der Unternehmenszentrale vorgestellt. Alles mit dem Ziel, einen perfekten Ausbildungsstart zu ermöglichen.

Mehr Raum für Inspiration: Das ist der neue Kind-Campus

Von Jürgen Zimmer